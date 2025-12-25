충남 가로림만 해양생태거점화 속도…예타 통과 집중
충남도가 전국 1호 국가해양생태공원으로 지정된 ‘가로림만’을 국내 대표 해양생태거점으로 조성하기 위해 나섰다.
25일 도에 따르면 가로림만을 해양생태거점으로 만들기 위해 민관협력 강화, 유네스코 세계자연유산 등재, 1200억원 규모 예타 통과 등 3가지 계획을 추진한다.
먼저 민관협력 강화를 위해 지역주민·전문가 등과 공식적인 협의체를 구성하고, 비영리 국제단체인 세계자연기금과 협업사항을 발굴해 나갈 계획이다.
현재 100여개 국가에서 생태보전과 교육활동을 하고 있는 세계자연기금과 협약을 맺고 해양보호생물인 점박이물범 모니터링, 폐염전 활용 보전사업, 해양생태교육 프로그램 기획 등 공동사업을 발굴해 해양생태거점을 만든다는 방침이다.
내년 7월 부산에서 열리는 제48차 세계유산위원회에서는 가로림만의 세계자연유산 등재를 추진한다. 현재 가로림만은 경기만 남부까지 세계자연유산을 확대하는 중요한 교두보 역할을 수행하고 있다. 도는 가로림만이 세계자연유산으로 등재되면 해양생태거점으로서 해양생태관광 활성화에 기여할 것으로 보고 있다.
1200억원 규모의 예비타당성조사는 국가해양생태공원 지정에 이은 세계자연유산 등재로 국가차원의 당위성을 확보해 추진한다는 전략이다. 지난해 타당성 재조사에서 탈락했지만, 내년에는 점박이물범 등 지역 해양자원과 연계한 사업을 구상해 재도전할 계획이다.
도는 예비타당성조사 사업 재구상과 정책성·경제성 논리강화를 위해 지난 4월 연구용역에 착수했다. 또 해역과 연안을 아우르는 해양공간 및 생물다양성 보전, 점박이물범 바다교실, 갯벌생태학당 등 해양생태복원의 필요성을 반영한 차별화 전략을 마련해왔다.
도 관계자는 “가로림만 둘레를 연결하는 갯벌생태길 조성, 전국 최초 갯벌 생태마을인 중왕·왕산마을 등 기존 사업과도 연계해 추진하겠다”며 “제1호 국가해양생태공원 지정을 계기로 사업을 추진해 해양생태거점으로 나아갈 것”이라고 말했다.
2023년 국가해양생태계종합조사에 따르면 가로림만은 대형 저서 생물 종수가 전국에서 가장 많은 공간이다. 노랑부리백로, 저어새 등 세계자연보전연맹(IUCN)이 지정한 멸종위기종의 물새들이 공존하는 등 생물 다양성이 우수하다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사