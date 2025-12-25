대구간송미술관 ‘지역공헌 수리 복원 사업’ 성공적 마무리
‘대구·경북 수리 복원 허브’ 위한 첫걸음…축적한 지류문화유산 수리 복원 노하우 활용
대구간송미술관은 ‘공공문화시설 수리복원 협력 및 지원 사업’ 등을 추진하며 지역 기관 소장 지류문화유산 18건 26점과 공모를 통해 선발된 대구시민 소장자료 4건 4점에 대한 복원을 성공적으로 마쳤다고 25일 밝혔다.
간송미술문화재단이 오랜 기간 축적한 지류문화유산 수리복원에 대한 전문성을 지역사회에 환원하고 수리복원에 대한 대중적 인지도를 높이는 데 이바지하는 등 ‘대구·경북 수리복원 허브’를 위한 첫발을 내디뎠다는 평가다.
지난해 10월부터 최근까지 진행된 ‘공공문화시설 수리복원 협력 및 지원 사업’에 참여한 기관과 자료는 대구시 소장 자료 14건 14점, 대구미술관 소장 자료 3건 11점, 예천박물관 소장 자료 1건 1점, 총 3개 기관 18건 26점이다.
대구·경북지역 내 기관 중 자료의 중요성과 가치, 수리복원의 시급도, 활용도 등을 고려해 우선순위를 정했으며 소장기관과 논의 후 수리복원을 위한 대상을 결정했다.
대구시 소장 <아동문학가 윤복진 관련 자료>는 가요곡집과 졸업앨범 등 지역을 대표한 작가의 활동과 우리나라 동요사를 재조명하는 자료로 중요성을 인정받는 문화유산이었지만, 근대기 제작된 종이 수급이 어려워 수리복원에 많은 난항을 겪었다.
이에 대구간송미술관 수리복원팀은 자료와 유사한 종이를 직접 제작해 결손부 보완 및 낙장 부분에 적용했고 주변부와 유사한 색으로 색맞춤했다.
수리복원이 완료된 자료들은 지난 5월 대구예술발전소에서 개최된 전시 ‘수리복원, 기억을 잇다’를 통해 소개되며 지역 출신 아동문학가 윤복진을 재조명하는 계기를 마련했다.
대구미술관 소장 <군자화목>은 묵죽화로 근대서예사에 큰 족적을 남긴 서동균의 작품이다. 장황 없이 낱장으로 보관되던 8점의 작품을 기존 원형인 8폭 병풍 형태로 복원했으며 수리복원과정에서 본래의 작품 배열 순서를 밝혀 작품의 보존성과 전시 활용도를 한층 높였다.
<군자화목> 등은 대구미술관의 전시 ‘대구 근대 회화의 흐름’을 통해 내년 초 관람객에게 공개될 예정이다.
예천박물관 소장 <권문해 유서>는 대한민국 최초 백과사전인 ‘대동운부군옥’을 편찬한 조선 중기 학자인 초간 권문해(1534~1591)가 남긴 유서다.
작품은 습해와 곰팡이로 인해 주름, 꺾임, 결손, 변색, 충해 등이 훼손이 심각한 상태였으나, 수리복원을 통해 오염을 제거하고 결손부를 메웠으며 일부 접혀있거나 틀어져 부착된 글자편들을 원래의 자리로 복원했다.
예천박물관은 수리복원이 완료된 자료를 인계받은 후 국가유산으로 등재하기 위한 계획을 추진할 예정이다.
개인이 소장한 자료들을 복원함으로써 수리‧복원의 중요성에 대한 대중적 인식을 확산하고자 진행했던 ‘시민 참여 수리복원 공모사업’도 성공적으로 마무리됐다.
지난 5~6월 두 달간 진행된 공모에는 총 6건 6점의 작품이 접수, 심의위원회를 통해 지역사적 가치가 우수한 작품 4건 4점을 수리복원 대상으로 최종 선정했다.
선정된 자료는 일제강점기 독립운동가의 활동을 기록한 <독립혈사>, 지역 공익단체의 역사를 보여주는 <동대구로타리클럽 가입승인서>, 부모님 삶의 흔적이 담긴 <경북대학보>와 <혼서>다.
7월부터 11월까지 수리복원을 진행한 자료들은 12월 소장가에게 전달됐으며 자료의 특징에 따른 안전한 보존·관리 방법을 함께 안내했다.
대구간송미술관은 2025년도 지역공헌 수리복원 성과를 기반으로 지역 지류문화유산 보존 및 활용 확대를 위한 협력 사업을 지속적으로 확대할 계획이다.
보이는 수리복원실을 통한 관람객과 수리복원에 관한 소통 기회를 확대하고 지역 공공기관 협력 및 시민 참여 범위를 더욱 넓혀 지역 문화자원의 가치를 시민과 함께 나누는 데 힘쓸 예정이다.
이하나 대구간송미술관 수리복원팀장은 “앞으로도 지역 문화·예술 공공기관과 시민들과의 협업을 더욱 확대해 지역사회가 소장한 지류문화유산의 가치를 함께 지켜나가는 동시에 ‘대구·경북 수리복원 허브’로서 발돋움 할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
