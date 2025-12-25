더헤븐리조트의 더헤븐문화재단, ‘2025 글로벌 K-컬처 문화대상’ 시상식 개최
뉴스컬처&케이컬쳐진흥원 공동 주최
문화·경제·국제·ESG·사회공헌 등 5개 부문
SM엔터테인먼트 공동대표 등 16명 영예
더헤븐리조트의 더헤븐문화재단이 운영하는 종합문화매체 뉴스컬처(회장 권모세)가 창간 19주년을 맞아 ‘2025글로벌 K-컬처 문화대상’ 수상자를 최종 선정, 시상했다.
이번 시상은 대한민국 문화의 창의적 성취와 국제적 확산에 기여한 인물과 단체 등을 조명하고, 한국 문화의 세계적 위상을 확인해 그 공적을 널리 알리기 위해 마련됐다.
수상자 선정은 글로벌 컨설팅사를 비롯해 문화와 경제, 사회등 각 분야 전문가와 교수 등 10명으로 구성된 심사위원회 평가와 심의위원회의 최종 선정 과정 등을 통해 이뤄졌다. 글로벌 플랫폼의 알고리즘 자동 추천과 오프라인 추천,비공개 회의 등을 거쳐 총 16명의 수상자가 최종 선정됐다.
심의위원회 위원장은 김진표 글로벌혁신연구원이사장(前 국회의장)이 맡았다. 이상기 케이컬쳐진흥원장(재외동포신문사 회장), 송대섭 홍익대학교 명예교수(前 한국미술협회위원장), 김영록 서강대학교 교수(전자공학과), 우종웅 명지대학교 교수(서비스융합경영학과) 등이 참여했다.
먼저 문화부문에서는 탁영준·장철혁 SM엔터테인먼트 공동대표와 김병종 서울대학교 석좌교수, 전영백 홍익대학교 교수 등이 수상의 영예를 안았다.
대중문화 부문에서는배우 신현준(HJ필름)과 배우 문소리(유본컴퍼니), 작곡가 ‘알고보니혼수상태(SM C&C)’, 걸그룹 엔믹스(JYP엔터테인먼트) 등이 이름을 올렸다.
강소기업을 뽑는 경제 부문에서는 안병립 월드엔텍㈜회장이 선정됐다. 안 회장은 회사가 보유한 약 40여종의 특허기술을 기반으로 끊임 없는 기술 경쟁력 강화와 글로벌 시장 확대를 위해 지속적인 투자 등의 공적이 인정됐다.
글로벌 NGO(비정부기구) 국제부문에서는 박대성 트라이포럼 위원장이 수상의 영예를 안았다. 박 위원장은 지난 2023년에 한국과 미국, 일본 등 3개국이 경제와 안보를 중심으로 상호 간의 문화적 이질감을 이해하고 공생 협력의 혜안을 모색하는 심포지엄을 기획, 운영해 온 공적 등을 높게 평가 받았다.
ESG 부문에서는 김광수 빙그레 대표이사와 김태균 한국전력기술 대표 등이 뽑혔다. 빙그레는 지난 10여년 간 ESG 경영 체계 강화를 위해 온실가스 감축과 용수 및폐수 관리 등 중장기 환경경영 전략의 체계적 추진으로 눈길을 끌었다. 한국전력기술은 투명한 정보 공개노력과 협력사 동반성장을 위한 재무적·비재무적 프로그램 실시 등이 좋은 평가를 이끌었다.
글로벌 사회공헌 대상에는 김장환 극동방송 이사장과 함영주 하나금융지주 회장이 선정됐다. 김 목사와 함 회장은 각각 60여년 간 남북 화합과 세계 평화 문화조성에 크게 기여해 온 점과 손흥민, 임영웅 등 K-컬처를 빛내고 있는 세계적인 스타를 통한 글로벌 마케팅을 주도한 공적 등을 인정 받았다.
그밖에 박양우 국제논스크립트콘텐츠협회장(前 문화체육관광부장관)과 박정철 한스타미디어 회장(前 한국편집기자협회장), 정문헌 서울종로구청장 등이 K컬처의 세계화를 위한 정책 기획과 현장 실천, 정책 실현 등에 이바지한 공을 높이 평가 받아 공로상 수상자로 선정됐다.
한편 2006년 11월11일 창간한 뉴스컬처는 공연문화(연극, 뮤지컬 등)와 대중문화(가요, 영화, 방송 등) 중심의 종합 문화매체다. 특히 코로나 펜더믹 이후 어려워진 국내 뿌리문화 산업 조명에 기여하기 위해 문화유산과 우리의 소리 등 전통문화 콘텐츠를 강화하는 한편 다국어 뉴스 등으로 글로벌 독자들과의 소통 폭을 넓혀가고 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
