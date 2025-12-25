트럼프의 경제는 ‘상위 10%만의 황금시대’…‘K자형 경제’ 비판

폴리티코 “경제 성과 혜택은 가장 부유한 가계에 집중”

노벨경제학상 폴 크루그먼 “K자형 경제…빈부격차 확대”

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 22일(현지시간) 플로리다주 마러라고에서 기자회견을 하는 모습. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 각종 경제 수치를 거론하며 “미국의 황금시대”가 왔다고 주장하지만 이런 혜택은 상위 10%에 집중되고 있다는 평가가 나왔다. 노벨경제학상 수상자인 폴 크루그먼 등은 양극화가 심화하는 ‘K자형 경제’를 지목하고 있다.



폴리티코는 24일(현지시간) “트럼프 대통령이 재집권한 첫해 동안 경제 성과는 기대를 뛰어넘었지만 그 혜택은 주로 미국에서 가장 부유한 가계에 집중됐다”며 “이번 주 발표된 견실한 국내총생산(GDP) 수치는 부유한 미국인들이 성장을 주도하고 있다는 점을 가리고 있다”고 지적했다. 최근 3분기 GDP 성장률은 전년 대비 4.3%를 기록해 기대 이상이라는 평가가 나왔고, 트럼프는 “트럼프 경제 황금기가 본격적으로 가동 중”이라고 했다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 4월 상호관세를 발표하는 모습. 연합뉴스

하지만 캐나다왕립은행(RBC) 조사에 따르면 미국 상위 10% 소득 계층은 올해 상반기까지 총 20조 3000억 달러를 지출했는데, 이는 나머지 전체 가계가 지출한 22조 5000억 달러와 비슷하다. 이런 상위 10%의 소비 급증은 주식시장 강세, 높은 부동산 가격, 부유층의 안정적인 임금 상승 등의 영향을 받았다. 뱅크오브아메리카(BOA)에 따르면 소득 상위 고객 계좌 보유자들의 실수령 임금은 지난 1년간 4% 증가한 반면, 저소득 가계의 소득 증가율은 1.4%에 그쳤다.



보스턴 연방준비은행도 저소득층 소비자들의 신용카드 부채 수준이 코로나19 팬데믹 이전보다 실질적으로 더 높아졌다고 밝힌 바 있다.



트럼프가 강조하듯 경제 지표들은 나쁘지 않다. 주식시장 활황, 인공지능(AI) 스타트업에 대한 막대한 투자, 기업 이익의 급등 등이 대표적이다. 트럼프는 주식시장과 관세 수입, 외국 회사의 투자 등을 거론하며 경제가 좋다는 주장을 이어가고 있다. 하지만 각종 여론조사에서 트럼프의 경제 정책에 대한 실망감은 역대 최저치를 기록하고 있다.



트럼프 주변에서는 민주당을 중심으로 ‘감당 가능한 생활비(affordability)’ 이슈가 제기되는 것에 대해 의아하다는 반응이다. 트럼프의 고문으로 활동했던 경제학자 스티븐 무어는 “나는 물가를 두고 벌어지는 이 논쟁 전체가 의아하다. 현재 경제가 정말, 정말 강력하기 때문에 도저히 이해가 가지 않는다”며 “지난 6개월간의 추세가 계속된다면 경제가 좋지 않다는 민주당의 내러티브는 유지되기 점점 어려워질 것”이라고 주장했다. 트럼프 행정부는 앞으로 각종 세금 감면 정책이 고용 증가와 실질 소득 상승으로 이어질 것이라고 기대하고 있다. 트럼프는 최근 연설에서 내년 봄 사상 최대의 세금 감면을 예고하기도 했다.



반면 전혀 다른 지표도 있다. 지난달 실업률은 4.6%로 지난해 평균 4%에서 상승했다. JP모건 체이스 연구소는 “올해 소득 증가가 특히 고령 노동자들 사이에서 저조했으며, 은행 계좌 잔고도 정체 상태”라고 분석했다.



폴 크루그먼 교수 뉴욕시립대 경제학과 석좌교수도 최근 ‘미국의 새로운 K(자형 경제)’라는 제목의 글에서 “부유층과 빈곤층 간 격차는 조 바이든 정부 시절 줄었지만 트럼프 정부에서는 다시 확대되고 있다”고 주장했다. 그는 “2021년부터 2023년까지 바이든 정부 기간 저임금 근로자의 임금 상승률은 고임금 근로자보다 지속해서 높았다”며 “지난해 말 고소득 근로자의 임금 상승률이 저소득 근로자의 임금 상승률을 앞지르기 시작했다. 후자의 임금 상승률은 겨우 물가 상승률을 웃도는 수준”이라고 적었다.



차기 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후보군인 크리스토퍼 월러 연준 이사도 최근 한 컨퍼런스에서 “임금은 움직이지 않고 있고 잉여 자금은 바닥났다. 은행 계좌는 그저 하루 벌어 하루 먹고사는 수준(day-to-day paychecks)에 가까워지고 있다”고 말했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



