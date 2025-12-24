대만 타이둥 규모 6.1 지진… TSMC “대피할 수준 아냐”
타이베이서도 고층 건물 흔들려
대만 동남부 타이둥현 베이난향에서 24일 오후 5시47분(현지시간·한국시간 오후 6시47분)쯤 규모 6.1의 지진이 발생했다고 현지 일간 연합보가 보도했다.
연합보에 따르면 대만 중앙기상청은 이번 지진으로 베이냔향에서 최대 진도 ‘5약’이 관측됐다. 대만에서 ‘5약’의 진도는 걷기 어렵고, 실내에서 작은 물건을 떨어뜨릴 정도의 흔들림을 말한다. 진원 깊이는 11.9㎞다.
진앙은 타이둥현 정부 청사에서 북쪽으로 10.1㎞ 지점에 있다. 대만 북부에 있는 수도 타이베이에서도 건물이 흔들렸다는 신고가 접수됐다.
중앙기상청은 “타이베이의 경우 고층 건물이 많고 분지 효과까지 더해져 더 큰 진동을 느꼈을 것”이라며 “고층 건물 거주자가 더 심한 흔들림을 체감했을 수 있다”고 설명했다.
세계 최대 반도체 파운드리(위탁생산) 기업인 대만 TSMC는 “전국의 공장에서 대피가 필요할 수준의 흔들림은 없었다”고 밝혔다.
중앙기상청은 “향후 3~7일 사이 규모 5.5~6 수준의 여진이 발생할 수 있다”고 밝혔다.
대만은 화산활동이 빈번한 환태평양 조산대, 이른바 ‘불의 고리’에 들어간다. 미국·멕시코·칠레 서해안, 러시아 극동, 일본, 팔리핀, 인도네시아, 파푸아뉴기니, 뉴질랜드, 남태평양 섬나라가 모두 ‘불의 고리’에 포함된다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
