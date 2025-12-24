킨텍스 신임 대표이사에 이민우 전 경기신보 이사장
신임 사업부사장에 이정훈 코트라 부사장
2026년 1월 2일부터 3년 간 임기 수행
국내 최대 규모 전시컨벤션센터 킨텍스는 24일 주주총회를 열고 킨텍스 제10대 신임 대표이사로 이민우 전 경기신용보증재단 이사장을 선임했다고 밝혔다.
같은 날 신임 사업부사장에는 이정훈 코트라(KOTRA) 부사장을 선임했다. 신임 대표이사와 부사장의 임기는 2026년 1월 1일부터 3년간이다.
이민우 신임 대표이사는 1996년 경기신용보증재단 창립과 함께 입사해 기획실장, 기획관리본부장, 남부지역본부장, 영업부문 이사를 거치며 뛰어난 업무추진력과 풍부한 현장경험으로 재단을 이끌었다.
특히 이 같은 공로를 인정받아 전국 지역신용보증재단 및 경기도 공공기관 최초 내부 직원 출신으로 2019년 제14대 이사장으로 취임했으며 제15대 이사장까지 연임했다.
이정훈 신임 사업부사장은 1992년 코트라에 입사해 CIS지역본부장 겸 모스크바 무역관장, 디지털무역투자본부장 등 핵심 요직을 거쳤다. 현재는 코트라 부사장 겸 AI무역투자본부장을 역임하고 있다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
