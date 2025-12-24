킨텍스 신임 대표이사에 이민우 전 경기신보 이사장

신임 사업부사장에 이정훈 코트라 부사장

2026년 1월 2일부터 3년 간 임기 수행

이민우 신임 대표이사는 1996년 경기신용보증재단 창립과 함께 입사해 기획실장, 기획관리본부장, 남부지역본부장, 영업부문 이사를 거치며 뛰어난 업무추진력과 풍부한 현장경험으로 재단을 이끌었다.

특히 이 같은 공로를 인정받아 전국 지역신용보증재단 및 경기도 공공기관 최초 내부 직원 출신으로 2019년 제14대 이사장으로 취임했으며 제15대 이사장까지 연임했다.