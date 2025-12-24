구리시 “GTX-B 갈매역 정차, 선택 아닌 필수”…정부 결단 촉구
“지침만으론 부족…GTX-B 갈매역 정차해야”
경기 구리시가 광역급행철도(GTX)-B 노선 갈매역 추가 정차는 경제성과 기술성이 이미 검증된 사안이라며, 기준을 넘어선 정부의 정책적 결단을 국토교통부에 촉구했다.
구리시는 수도권 GTX-B 갈매역 정차가 단순한 역 추가 문제가 아니라 수도권 동북부 광역교통난 해소를 위한 핵심 정책 사업이라고 규정하고, 이를 ‘광역교통 개선 대책의 핵심 사업’으로 명문화할 것을 공식 요구할 방침이라고 24일 밝혔다.
시는 갈매지구 6만여명의 시민들이 별내역과의 근접 거리(1.5㎞)를 이유로 교통 혜택에서 배제되고 있다고 판단했다.
국가철도공단이 수행한 타당성 검증 용역 결과에 따르면 갈매역 정차와 경춘선 공용 승강장 활용 시 비용 대비 편익(B/C)은 1.45로 경제적 타당성을 확보했으며, 표정속도 90㎞/h 유지와 주요 거점 30분 이내 접근 등 GTX 운행 기준도 충족하는 것으로 나타났다. 열차 운행 계획과 신호 체계 검토 결과에서도 기술적 문제는 없는 것으로 확인됐다.
그럼에도 국토교통부는 역 간 거리 4㎞ 기준 미충족, 이용객 수요 부족, 환승 계획 부재, 민간사업자의 공용 승강장 반대 의견 등을 이유로 현 단계에서 정차는 곤란하며 향후 여건 변화 시 재검토 가능하다는 입장을 전달했다.
특히 별내역 접근성이 갈매지구와 별내 신도시 모두에 유사하다는 점을 들어 갈매역 정차의 타당성이 부족하다고 판단했다.
이에 대해 구리시는 이러한 판단이 갈매지구 개발 당시 충분한 광역교통 대책이 마련되지 못한 구조적 문제와, 왕숙·진건 등 인근 신도시 개발로 누적된 교통 수요 증가 현실을 반영하지 못한 한계적 결론이라고 반박했다.
8호선 별내역 연계만으로는 갈매지구 내부의 교통 단절과 출퇴근 시간대 혼잡을 해소하기에 명백한 한계가 있다는 설명이다.
구리시는 GTX-B 갈매역 정차가 중복 투자가 아니라 교통 공백을 해소하는 유일한 대안임을 강조하며, 원인자 부담 방식의 사업비 분담, 운임 손실 보전, 공용 승강장 활용 방안 등에 대해 민간사업자와의 실질적인 협의를 지속할 계획이다.
아울러 정차가 무산될 경우 대중교통 포화와 극심한 교통 혼잡으로 인한 교통대란이 불가피하다는 점을 시민들과 공유하고, 시민 의견을 결집해 국토교통부에 공식 건의하는 등 강력한 대응에 나선다는 방침이다.
구리시 관계자는 “지침상의 거리와 수요 수치만으로는 갈매지구 주민들이 겪는 실질적인 교통 불편을 설명할 수 없다”며 “GTX-B 갈매역 정차는 6만여 시민의 일상과 생존권에 직결된 사안인 만큼, 이제는 정부의 대의적이고 정책적인 결단이 필요하다”고 밝혔다.
