구리시 “GTX-B 갈매역 정차, 선택 아닌 필수”…정부 결단 촉구

“지침만으론 부족…GTX-B 갈매역 정차해야”

구리시청 전경. 구리시 제공

국가철도공단이 수행한 타당성 검증 용역 결과에 따르면 갈매역 정차와 경춘선 공용 승강장 활용 시 비용 대비 편익(B/C)은 1.45로 경제적 타당성을 확보했으며, 표정속도 90㎞/h 유지와 주요 거점 30분 이내 접근 등 GTX 운행 기준도 충족하는 것으로 나타났다. 열차 운행 계획과 신호 체계 검토 결과에서도 기술적 문제는 없는 것으로 확인됐다.