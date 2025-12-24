더스튜디오가온, 울란지·텔레신·케이앤에프컨셉 독점 유통 재계약
카메라 및 모바일 액세서리 전문 유통사 더스튜디오가온은 모바일·카메라 액세서리 브랜드 울란지(Ulanzi)·, 액션캠 액세서리 전문 브랜드 텔레신(TELESIN), 카메라 전문 액세서리 브랜드 케이앤에프컨셉(K&F Concept)과 2026년 한국 독점 유통 재계약을 체결했다고 밝혔다.
이번 재계약은 더스튜디오가온이 그동안 구축해온 안정적인 유통 구조 및 브랜드 성장 뿐 아니라 국내 소비자와 시장에 대한 높은 이해도를 바탕으로 글로벌 브랜드 본사로부터 다시 한 번 신뢰를 받은 결과로 평가된다.
더스튜디오가온은 2026년 재계약을 시작으로 브랜드별 라인업 확대, 신제품의 빠른 국내 안착, 온·오프라인 통합 마케팅 강화를 통해 한국 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.
윤명규 대표는 “더스튜디오가온은 단순한 수입사를 넘어 브랜드의 한국 시장 성장을 함께 설계하고 실행하는 파트너”라며 “이번 재계약을 기반으로 각 브랜드의 경쟁력을 국내 시장에서 한 단계 더 끌어올릴 것”이라고 말했다.
더스튜디오가온은 쿠팡·하이마트 출신 임직원으로 구성된 조직으로, 가전·디지털 유통 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 온라인과 오프라인 채널을 아우르는 전략적 브랜드 운영을 강점으로 하고 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
