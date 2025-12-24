학교장 재량에 맡긴 제주도 방학 급식… 전교조 “통일된 지침” 촉구
24일 전교조 제주지부 성명
내달 1일부터 제주지역 학교 급식 조리종사자들이 방학 중에도 출근해 급여를 받는 상시근로자로 전환된다. 제주도교육청이 방학 중 급식 업무 분장을 학교장에게 일임하면서 현장 혼란이 예상되는 가운데, 전교조 제주지부가 도교육청에 명확한 지침 마련을 촉구하고 나섰다.
전교조 제주지부는 24일 성명을 통해 “상시근로 전환 이후 현장을 변화시킬 구체적인 지침이나 후속 논의가 없다”며 “학교장 재량이라는 말로 책임을 떠넘기지 말고, 방학 중 급식 업무의 책임 주체와 범위를 명확히 하라”고 요구했다.
앞서 김광수 제주도교육감은 방학 기간 급여가 끊기는 조리종사자의 처우 문제를 해결하기 위해 지난해 6월 민노총 산하 2개 노조에 상시근로 전면 전환 계획을 발표했다.
그러나 교육청과 노조 간 방학 중 복무에 대한 논의는 지난해 8월 이후 중단됐고, 도교육청은 지난 11일 각 학교에 “학교 상황에 따라 운영하라”는 취지의 공문을 보냈다. 병설유치원·특수학교 방학 급식 등은 기존대로 수행하고, 돌봄교실 등 새로운 급식 업무는 학교장이 지정하도록 했다.
현재 일부 노조는 예산 출처나 성격에 따라 학교급식법상 ‘급식’으로 보기 어려운 경우가 있다는 입장이어서 방학 중 업무 조율이 불가피한 상황이다.
전교조 제주지부는 “지난 11일자 공문은 업무 범위와 책임 주체를 명확히 해야 할 교육청이 오히려 판단과 책임을 학교에 전가한 무책임한 행정”이라고 비판했다. 그러면서 “지난 16일 도교육청에 공식 의견서를 제출했지만 아직 답변을 받지 못했다”고 했다.
전교조 제주지부는 “교육청 차원의 기준이 없는 상태에서 학교장 판단에 맡길 경우 학교급별·학교별로 운영 방식이 달라질 것이고, 그 부담은 학교장과 구성원, 급식종사자 개인에게 전가될 수밖에 없다”며 “통일된 지침을 즉각 마련하라”고 거듭 촉구했다.
한편 도내 학교 조리종사자는 약 1000여명으로, 이 중 80%가 민노총 소속 노조에 가입돼 있는 것으로 알려졌다. 조리종사자 상시근로 전환은 전국 17개 시도교육청 가운데 제주가 처음이며, 조리종사자의 고용주는 교육감이다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사