여객기 참사 1주기 29일, 광주·전남 전역에 추모사이렌

12·29 무안공항 제주항공 여객기참사 유가족협의회가 지난 1일 서울 용산구 대통령실 앞에서 진상규명 촉구 촛불문화제를 하고 있다. 연합뉴스

12·29 제주항공 여객기 참사 1주기인 29일 광주·전남 전역에 참사 희생자들을 기리는 추모사이렌이 울린다.



광주광역시는 ‘12·29 제주항공 여객기 참사 1주기’인 29일 오전 9시3분 광주·전남 전역에서 추모사이렌이 울린다고 24일 밝혔다.



광주시는 참사 희생자를 애도하고 재발 방지를 위한 공동체의 책임을 기억하는 의미로, 참사 발생 시각인 오전 9시3분부터 1분간 광주·전남 전역에 추모사이렌을 발령한다.



김영선 광주시 통합공항교통국장은 “이날 사이렌 울림은 긴급상황을 알리는 경보가 아니라 희생자를 추모하는 마음을 나누기 위한 것”이라며 “경건한 마음으로 묵념에 함께해 주시길 바란다”고 말했다.



여객기 참사 1주기 추모식은 오는 29일 오전 10시 무안국제공항에서 정부, 국회, 사고수습참여자, 유가족, 국민 등 1200여명이 참석한 가운데 열린다. 추모식은 희생자에 대한 헌화, 추모영상 상영, 추모사와 함께 추모공연 순으로 진행된다.



추모식에 앞서 27일 오후 2시에는 유가족과 시민들이 함께 모여 희생자를 기리고 참사의 의미를 되새기는 ‘광주전남 시도민 추모대회’가 광주 동구 5·18민주광장에서 열린다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



