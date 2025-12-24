금관 받은 트럼프, 이 대통령에 ‘백악관 황금열쇠’ 선물
“5개 제작된 열쇠 중 마지막 남은 1개”
“굳건한 한미동맹 미래 만들어나갈 것”
도널드 트럼프 미국 대통령이 이재명 대통령에게 ‘백악관 황금열쇠’를 선물했다.
강훈식 대통령 비서실장은 24일 페이스북을 통해 “지난 10월 방한 당시 매우 귀한 선물을 받아 이에 특별한 선물을 전달하고자 한다며 5개 제작된 백악관 황금 열쇠 중 마지막 남은 1개를 우리 대통령에게 보내왔다”며 백악관 황금열쇠 사진을 공유했다.
강 실장은 “12월 16일 트럼프 미국 대통령과 우리 주미대사의 환담 당시, 트럼프 대통령이 이재명 대통령께 각별한 안부를 전했다”며 “이 대통령을 많이 좋아한다며(I really like him) 양 정상 간 최고의 협력 관계가 형성되었음을 언급하기도 했다”고 전했다.
트럼프 대통령이 언급한 ‘매우 귀한 선물’은 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 한·미 정상회담에서 받은 신라 금관 모형을 말하는 것으로 보인다. 당시 트럼프 대통령은 “우리나라가 다시 존중받고 있다”며 흡족함을 표한 바 있다.
강 실장은 “백악관 황금 열쇠는 트럼프 대통령이 특별한 손님에게 주기 위해 직접 디자인한 것”이라며 “대통령 문장과 함께 백악관 열쇠(KEY TO THE WHITE HOUSE)라는 문구가 각인되어 있다”고 설명했다. 강 실장이 공유한 사진을 보면 트럼프 대통령의 서명이 각인된 나무상자에 황금열쇠가 포장돼 있다.
강 실장은 현재까지 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리, 아소 다로 전 일본 총리, 일론 머스크 테슬라 CEO, 그리고 축구 스타 크리스티아누 호날두가 황금열쇠를 받은 것으로 알려져 있다고 전했다. 그러면서 “특별한 의미를 가진 이번 황금열쇠 선물이 굳건한 한미관계의 상징이 되기를 바란다”며 “앞으로도 굳건한 한미동맹의 미래를 만들어 나가겠다”고 강조했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
