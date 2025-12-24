“안성 쿠팡 물류센터 폭발물 설치” 협박 신고에 경찰 수색 중
경기도 안성에 있는 쿠팡 물류센터에 폭발물을 설치했다는 협박 신고가 접수돼 경찰이 긴급 출동해 수색 작업을 벌이고 있다.
24일 안성경찰서에 따르면 이날 오후 2시1분쯤 대구경찰청 112 상황실로 “안성 쿠팡 물류센터에 폭발물을 설치했다”는 내용의 문자 메시지가 접수됐다.
신고자는 폭발물 설치 협박과 함께 “오늘 오후 8시까지 5억원을 입금해달라”며 특정 계좌번호까지 남겼다.
협박 문자를 접수한 대구경찰청의 공조 요청을 받은 안성경찰서는 즉각 대응에 나섰다. 신고자가 구체적인 센터 위치를 특정하지 않은 탓에 경찰은 안성시 원곡면·죽산·일죽면 등 관내에 있는 쿠팡 물류센터 3곳 모두에 경찰 인력을 투입해 정밀 수색을 진행 중이다.
현재까지 현장에서 폭발물 등 특이사항은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.
경찰 관계자는 “작성자가 특정 지점을 지목하지는 않아 일단 안성시에 있는 쿠팡 물류센터 3곳에 대해 수색 중”이라며 “작성자에 대한 추적 수사는 대구경찰청에서 진행하고 있다”고 밝혔다.
