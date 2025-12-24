김영록 지사 “동부권 발전 핵심 동력 속도감 있게 추진” 강조
도정자문협서 K-우주항공·방산 혁신벨트 등 7대 로드맵 공유
김영록 지사 “현장 지혜 더해 지역 발전 속도감 있게 추진”
전남도는 24일 순천 에코그라드호텔에서 ‘2025 동부지역 도정자문협의회 정기총회’를 개최했다. 이번 총회에는 김영록 전남도지사와 주순선 동부지역본부장, 동부권 7개 시군(여수·순천·광양·곡성·구례·고흥·보성) 자문위원 등 110여명이 참석했다.
이번 정기총회는 석유화학·철강산업의 AI 기반 고도화, K-우주항공·방산 혁신벨트 조성 등 동부권 발전 방향과 중장기 전략을 논의하는 자리로 마련됐다.
김 지사는 동부권 미래 비전을 공유하며, 참석 위원들은 연말 일정에도 불구하고 높은 참여 열의를 보였다. 이들은 동부권 대도약에 대한 공감과 협력 의지를 나타냈다.
총회에서는 도정 발전에 기여한 자문위원 7명에게 도지사 표창이 수여됐다. 수상자는 남정우(여수), 정재용(순천), 이철(광양), 이일규(곡성), 안현진(구례), 김영석(고흥), 박연희(보성) 위원이다.
이어진 도정 설명에서는 김 지사와 위원들이 전남 동부권의 미래를 견인할 7대 주요 전략의 추진 로드맵을 공유했다.
요 전략에는 여수·광양만권 테크노밸리 조성, 분산에너지 특구 강점을 살린 주민 참여형 해상풍력 등 청정 에너지 허브 구축, 고흥을 중심으로 한 K-우주항공·방산 혁신벨트 조성, AI 기반 고부가 농수산 선도모델 육성, 2026 여수세계섬박람회 성공 개최와 COP33 유치 등 초대형 국제행사 유치, 지리산·섬진강·다도해를 잇는 웰니스·해양 관광벨트 구축, 대한민국 전역을 연결하는 초광역 SOC 확충 등이 포함됐다.
참석자들은 동부권 지도를 새로 그릴 미래 청사진과 구체적 로드맵에 깊이 공감하며, 동부권 대도약이라는 공동 목표 실현을 위해 힘을 모으기로 했다.
김 지사는 “동부권 발전은 행정의 노력만으로는 완성할 수 없다”며 “현장을 가장 잘 아는 위원들의 지혜가 더해질 때 변화가 현실이 되는 만큼 동반자로서 함께해 달라”고 말했다.
이어 “지난 한 해 도정의 든든한 버팀목이 돼 준 위원들께 감사드리며, 제안된 고견을 동부권 발전의 핵심 동력으로 삼아 속도감 있게 추진하겠다”고 강조했다.
