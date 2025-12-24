시사 전체기사

특검, ‘양평 공흥지구 특혜 의혹’ 김선교·최은순 기소

입력:2025-12-24 16:05
김건희 여사 오빠는 ‘이우환 화백 그림’ 은닉 혐의도

김선교 국민의힘 의원이 지난달 26일 서울 종로구 광화문 KT 빌딩에 있는 김건희 특검 사무실에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 권현구 기자

김건희 특검이 양평 공흥지구 특혜 의혹과 관련해 김선교 국민의힘 의원과 김건희 여사 모친 최은순씨 등을 재판에 넘겼다. 김 여사 오빠인 김진우씨에게는 김 여사가 김상민 전 부장검사로부터 받은 것으로 지목된 이우환 화백 그림과 관련한 증거은닉 혐의도 적용됐다.

특검은 24일 언론 공지를 통해 “양평군수였던 김 의원과 최씨, 김씨, 전·현직 양평군 공무원 2명을 특정경제범죄가중처벌법상 배임 등 혐의로 불구속 기소했다”고 밝혔다.

양평 공흥지구 특혜 의혹은 2011~2016년 양평 공흥지구 도시개발 사업 과정에서 양평군수였던 김 전 의원이 최씨와 김씨의 청탁을 받고 담당 공무원들에게 도시개발사업 개발부담금 감면을 지시해 사업 편의를 봐줬다는 내용이다. 이를 통해 김 여사 일가 기업인 이에스아이엔디(ESI&D)가 개발부담금을 면제받아 약 22억원의 이익을 얻고 양평군이 같은 금액의 손해를 봤다는 게 공소사실의 골자다.

최씨와 김씨에게는 양평 공흥지구 사업 인허가 과정에서 지역 신문기자였던 로비스트 A씨에게 회삿돈으로 로비를 했다는 업무상 배임·횡령 혐의도 적용됐다. 양평군 공무원들에게 영향력을 행사하던 A씨에게 로비 목적으로 법인카드 약 594만원을 사용하게 하고 2억4300만원의 급여를 지급했다는 내용이다. A씨도 변호사법 위반 혐의로 함께 재판에 넘겨졌다.

특검은 또 김씨에게는 김상민 전 부장검사의 청탁금지법 위반 혐의 사건의 증거인 이 화백의 그림을 장모의 집에 숨겨 은닉했다는 혐의도 적용했다. 앞서 특검은 김 전 검사가 김 여사에게 공천 청탁 등을 위해 이 화백 그램을 1억4000만원에 사들여 2023년 2월 김씨에게 전달했다는 혐의로 그를 구속기소했다. 특검은 김씨가 관련 수사가 본격화된 지난 7월 핵심 증거인 해당 그림을 자신의 장모 집으로 옮겨 숨겼다고 판단했다.

양한주 기자 1week@kmib.co.kr

