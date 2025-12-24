특검, ‘양평 공흥지구 특혜 의혹’ 김선교·최은순 기소
김건희 여사 오빠는 ‘이우환 화백 그림’ 은닉 혐의도
김건희 특검이 양평 공흥지구 특혜 의혹과 관련해 김선교 국민의힘 의원과 김건희 여사 모친 최은순씨 등을 재판에 넘겼다. 김 여사 오빠인 김진우씨에게는 김 여사가 김상민 전 부장검사로부터 받은 것으로 지목된 이우환 화백 그림과 관련한 증거은닉 혐의도 적용됐다.
특검은 24일 언론 공지를 통해 “양평군수였던 김 의원과 최씨, 김씨, 전·현직 양평군 공무원 2명을 특정경제범죄가중처벌법상 배임 등 혐의로 불구속 기소했다”고 밝혔다.
양평 공흥지구 특혜 의혹은 2011~2016년 양평 공흥지구 도시개발 사업 과정에서 양평군수였던 김 전 의원이 최씨와 김씨의 청탁을 받고 담당 공무원들에게 도시개발사업 개발부담금 감면을 지시해 사업 편의를 봐줬다는 내용이다. 이를 통해 김 여사 일가 기업인 이에스아이엔디(ESI&D)가 개발부담금을 면제받아 약 22억원의 이익을 얻고 양평군이 같은 금액의 손해를 봤다는 게 공소사실의 골자다.
최씨와 김씨에게는 양평 공흥지구 사업 인허가 과정에서 지역 신문기자였던 로비스트 A씨에게 회삿돈으로 로비를 했다는 업무상 배임·횡령 혐의도 적용됐다. 양평군 공무원들에게 영향력을 행사하던 A씨에게 로비 목적으로 법인카드 약 594만원을 사용하게 하고 2억4300만원의 급여를 지급했다는 내용이다. A씨도 변호사법 위반 혐의로 함께 재판에 넘겨졌다.
특검은 또 김씨에게는 김상민 전 부장검사의 청탁금지법 위반 혐의 사건의 증거인 이 화백의 그림을 장모의 집에 숨겨 은닉했다는 혐의도 적용했다. 앞서 특검은 김 전 검사가 김 여사에게 공천 청탁 등을 위해 이 화백 그램을 1억4000만원에 사들여 2023년 2월 김씨에게 전달했다는 혐의로 그를 구속기소했다. 특검은 김씨가 관련 수사가 본격화된 지난 7월 핵심 증거인 해당 그림을 자신의 장모 집으로 옮겨 숨겼다고 판단했다.
양한주 기자 1week@kmib.co.kr
