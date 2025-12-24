시사 전체기사

“李, 전재수 보도 나오자마자 ‘성역 없이 수사’ 지시”

입력:2025-12-24 15:49
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령이 19일 정부서울청사 별관에서 업무보고에서 발언하고 있는 모습. 연합뉴스

이재명 대통령이 전재수 전 장관을 둘러싼 금품수수 의혹 보도가 나온 이튿날 “경찰이 신속히, 성역 없이 수사하라”고 지시했다고 이규연 대통령실 홍보수석이 밝혔다.

이 수석은 24일 유튜브 채널 ‘오마이TV’에 출연해 “전 전 장관 의혹 보도가 나온 다음 날 아침에 대통령이 바로 직접 말씀했다”며 이같이 밝혔다.

이 수석은 통일교 관련 특검에 대해 “이 대통령은 아주 거침없이 이번에는 좀 정리할 건 정리하고 가자는 생각을 가지고 있다” 면서 “정교유착은 우리 사회에 굉장히 중요한 문제”라고 강조했다. 그러면서 “이번 계기로 해서 정교유착이 끊어지거나 금이 가는 계기가 됐으면 좋겠다”고 덧붙였다.

종교단체 해산도 필요한 것 아니냐는 질문에는 “정교분리는 헌법에 규정돼 있다”며 “단순히 법률이나 형법의 문제가 아니라 헌법으로 다뤄질 굉장히 위중한 사안”이라고 설명했다.

앞서 지난 2일 이 대통령은 국무회의에서 종교단체의 불법 행위와 정치 개입 의혹을 거론하며 관련 검토를 지시한 바 있다. 이 대통령은 “이런 상황을 방치할 경우 헌정질서가 파괴될 뿐 아니라 종교 전쟁과 비슷한 상황이 생길 수 있다”며 “일본에서는 (유사한 사례에 대해) 종교재단 해산 명령을 했다는 것 같더라”고 말했다.

대통령실은 최근 통일교 특검이 여야간 합의 된데에 대해서는 ‘국회 존중’을 기본 원칙으로 내세우면서도, 수사기관에는 “신속하고 성역 없는 수사”를 강조한다는 방침이다.

윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
국내 복귀하는 ‘서학개미’ 세금 깎아준다
부모 폭행하다 형한테 맞자 가족 모두 살해…30대 무기징역
‘숏폼만 본다고?…’ 젊은층이 이끄는 ‘텍텍붐’
“교육 불평등 확대”… 끊긴 계층 사다리·사라진 개천의 용
트럼프 “인플레는 저절로 조정돼…금리 내리는 연준 의장 원해”
“엄마, 산타가 머리 쓰다듬었어” AI가 바꾼 크리스마스
李 “인니처럼 격침은 못해도…” 中 불법 어업 강력 대응 주문
과잉 진료로 적자… 내년 실손보험료 평균 7.8% 오른다
국민일보 신문구독