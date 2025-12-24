“李, 전재수 보도 나오자마자 ‘성역 없이 수사’ 지시”

이재명 대통령이 19일 정부서울청사 별관에서 업무보고에서 발언하고 있는 모습. 연합뉴스

24일 유튜브 채널 ‘오마이TV’에 출연해 “전 전 장관 의혹 보도가 나온 다음 날 아침에 대통령이 바로 직접 말씀했다”며 이같이 밝혔다.

앞서 지난 2일 이 대통령은 국무회의에서 종교단체의 불법 행위와 정치 개입 의혹을 거론하며 관련 검토를 지시한 바 있다.

이 대통령은 “이런 상황을

대통령실은 최근 통일교 특검이 여야간 합의 된데에 대해서는 ‘국회 존중’을 기본 원칙으로 내세우면서도, 수사기관에는 “신속하고 성역 없는 수사”를 강조한다는 방침이다.