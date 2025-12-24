“李, 전재수 보도 나오자마자 ‘성역 없이 수사’ 지시”

“李, 전재수 보도 나오자마자 ‘성역 없이 수사’ 지시”
이재명 대통령이 전재수 전 장관을 둘러싼 금품수수 의혹 보도가 나온 이튿날 “경찰이 신속히, 성역 없이 수사하라”고 지시했다고 이규연 대통령실 홍보수석이 밝혔다.
이 수석은 24일 유튜브 채널 ‘오마이TV’에 출연해 “전 전 장관 의혹 보도가 나온 다음 날 아침에 대통령이 바로 직접 말씀했다”며 이같이 밝혔다.
이 수석은 통일교 관련 특검에 대해 “이 대통령은 아주 거침없이 이번에는 좀 정리할 건 정리하고 가자는 생각을 가지고 있다” 면서 “정교유착은 우리 사회에 굉장히 중요한 문제”라고 강조했다. 그러면서 “이번 계기로 해서 정교유착이 끊어지거나 금이 가는 계기가 됐으면 좋겠다”고 덧붙였다.
종교단체 해산도 필요한 것 아니냐는 질문에는 “정교분리는 헌법에 규정돼 있다”며 “단순히 법률이나 형법의 문제가 아니라 헌법으로 다뤄질 굉장히 위중한 사안”이라고 설명했다.
앞서 지난 2일 이 대통령은 국무회의에서 종교단체의 불법 행위와 정치 개입 의혹을 거론하며 관련 검토를 지시한 바 있다. 이 대통령은 “이런 상황을 방치할 경우 헌정질서가 파괴될 뿐 아니라 종교 전쟁과 비슷한 상황이 생길 수 있다”며 “일본에서는 (유사한 사례에 대해) 종교재단 해산 명령을 했다는 것 같더라”고 말했다.
대통령실은 최근 통일교 특검이 여야간 합의 된데에 대해서는 ‘국회 존중’을 기본 원칙으로 내세우면서도, 수사기관에는 “신속하고 성역 없는 수사”를 강조한다는 방침이다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사