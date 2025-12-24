조선대 경찰행정학과, 순경 채용 합격자 26명 배출
경찰·공공안전 인재 양성 경쟁력 입증
조선대학교는 경찰행정학과 재학생 및 졸업생들 26명이 2025년 제2차 경찰공무원(순경) 공개경쟁채용시험에서 최종 합격했다고 24일 밝혔다.
전국 단위의 치열한 경쟁을 거치는 경찰공무원 공개채용시험에서 다수의 합격자를 배출한 것으로, 조선대 경찰행정학과가 경찰·공공안전 분야 전문 인재 양성의 중심 학과임을 보여주는 대표적인 사례로 평가된다.
채용시험은 필기시험과 신체·체력·적성검사, 응시자격 등 심사, 면접시험 절차를 거쳐 선발이 진행된다.
조선대 경찰행정학과는 경찰학, 형사법, 행정법, 범죄학 등 경찰시험 핵심 과목을 중심으로 한 체계적인 전공 교육과 함께 실전 중심의 수험 대비 프로그램을 운영하고 있다. 특히 재학생은 물론 졸업생을 대상으로 한 학습 지원과 진로 상담은 경찰관 시험 준비의 연속성을 확보하며, 이를 바탕으로 매년 꾸준한 합격 성과를 이어가고 있다.
김춘성 조선대 총장은 “경찰행정학과 학생들의 이번 합격은 개인의 노력과 더불어 현장 중심 교육과 체계적인 진로 지원이 결합된 결과”라며 “앞으로도 조선대는 국가와 사회의 안전을 책임질 공공인재 양성에 적극 나서겠다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사