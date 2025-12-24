조선대 경찰행정학과, 순경 채용 합격자 26명 배출

경찰·공공안전 인재 양성 경쟁력 입증

모의체력 검증 행사에 참여한 조선대 경찰행정학과 학생들. 조선대학교 제공

전국 단위의 치열한 경쟁을 거치는 경찰공무원 공개채용시험에서 다수의 합격자를 배출한 것으로, 조선대 경찰행정학과가 경찰·공공안전 분야 전문 인재 양성의 중심 학과임을 보여주는 대표적인 사례로 평가된다.