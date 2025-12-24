인천대, 29일부터 정시모집 원서접수…897명 선발
인천대학교는 2026학년도 정시모집에서 정원 내 759명(2024학년도 이월 인원 1명 포함)을 포함해 총 897명을 선발한다고 24일 밝혔다.
인천대는 정시모집 가·나·다 모든 군에서 학생을 선발한다. 또 일반학생전형, 기회균형전형(정원외), 농어촌학생전형(정원외), 특성화고출신자전형(정원외)으로 분류해 선발할 방침이다. 모집인원은 일반학생전형 759명, 기회균형전형 46명, 농어촌학생전형 55명, 특성화고출신자전형 37명 등이다.
이번 정시모집의 가장 큰 변화는 자연계열 과학탐구 지정이 사라진 점이다. 이에 따라 사회·과학탐구 중 어떤 과목을 선택했더라도 전 계열 모집단위에 지원할 수 있게 됐다.
이와 함께 운동건강학부가 수능과 실기고사 반영 비율을 크게 변경하면서 실기 비중이 크게 줄어들었다. 수능 과목별로도 반영 비율을 변경하는 등의 변화가 있다.
수시모집 미충원·등록포기 인원 이월로 인해 최종 모집인원이 변동될 수 있다. 이외에도 지난해 대비 다소 변경된 사항이 있어 수험생은 원서접수 전 모집요강을 반드시 확인해야 한다.
정시모집 원서접수는 오는 29일 오전 10시부터 31일 오후 6시까지 진행한다. 입학 상담 및 문의는 입학관리과 전화 또는 홈페이지를 통해 가능하다.
최초 합격자 발표일은 내년 2월 2일이다. 홈페이지에서 합격 여부를 확인할 수 있다. 최초 합격자는 내년 2월 5일 오후 3시까지 등록금을 납부해야 한다. 미납 시 자동으로 합격이 취소되므로 유의할 필요가 있다. 충원 합격 발표는 내년 2월 5일부터 12일 오후 6시까지 이뤄진다. 차수별 등록기간이 상이하므로 합격한 뒤에는 관련 내용 등을 확인하고 등록해야 한다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
