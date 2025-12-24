창원시, 국토부 지속가능 교통도시평가 ‘우수상’ 수상
창원특례시는 국토교통부가 주관하는 ‘2025년 지속가능 교통도시 평가‘에서 지난해에 이어 2년 연속 ‘우수상’을 수상했다고 24일 밝혔다.
이 평가는 국토부가 ‘지속가능 교통물류발전법’에 따라 교통부문의 지속가능성을 높이고, 지자체간 우수 정책 사례 공유 및 확산을 위해 2010년 해마다 실시하고 있다.
이번엔 인구 10만명 이상인 71개 지자체를 4개 그룹으로 분류해 교통·국토·도시·환경 전문가로 구성된 평가위원단이 총 26개 지표를 기준으로 평가했다.
창원시는 특별교통수단 보급률, 미래형 환승센터(MaaS Station), 주차ITS관제센터 구축 등 다양한 분야의 수요자 중심 정책에서 높은 평가를 받았다.
시는 앞서 지난 6월 경남도 주관 ‘교통행정평가’에서 ‘우수기관’으로 선정됐고, 11월 한국도로교통공단 주관 ‘교통안전지수 분석 결과’에서 지난해 대비 개선율 최우수 지자체로 선정됐다.
이종근 창원시 교통건설국장은 “시민의 교통안전과 교통복지를 최우선으로 전 부서가 함께 노력해온 결과다. 시민이 체감할 수 있는 실효성 높은 교통정책 실현에 더 힘쓰겠다”고 말했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
