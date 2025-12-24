창원시, 국토부 지속가능 교통도시평가 ‘우수상’ 수상

23일 세종시 한국교통연구원에서 열린 ‘2025년 지속가능 교통도시 평가’ 시상식에서 창원시가 우수상을 수상했다. 창원시 제공

창원시는 특별교통수단 보급률, 미래형 환승센터(MaaS Station), 주차ITS관제센터 구축 등 다양한 분야의 수요자 중심 정책에서 높은 평가를 받았다.

시는 앞서 지난 6월 경남도 주관 ‘교통행정평가’에서 ‘우수기관’으로 선정됐고, 11월 한국도로교통공단 주관 ‘교통안전지수 분석 결과’에서 지난해 대비 개선율 최우수 지자체로 선정됐다.