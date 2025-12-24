29일부터 대통령실→청와대…‘봉황기’도 다시 청와대로

위성락 국가안보실장이 24일 청와대 춘추관에서 미국·캐나다·일본 방문 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

대통령실의 공식 명칭이 29일부터 '청와대'로 되돌아간다.

봉황기가 청와대에 걸리는 것은 대통령실 이전 작업이 사실상 마무리된다는 뜻으로도 해석할 수 있다.