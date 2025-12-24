천안시, 청년 채용 프로그램으로 200여명 취업 지원
충남 천안시는 ‘천안형 청년 채용 연계형 프로그램’을 운영한 결과 4년간 200여명의 청년이 취업에 성공했다고 24일 밝혔다.
천안형 청년 채용 연계형 프로그램은 청년들의 성공적인 사회진출을 위해 맞춤형 교육을 제공하고 우수기업과의 채용연계를 지원하는 사업이다.
직장 내 소통 교육, 이력서·자기소개서 작성법, 면접 기술 교육, 찾아가는 취업 설명회 등 청년 수요를 반영한 취업 지원 과정으로 구성돼 높은 호응을 얻어왔다.
시는 이를 통해 2022년부터 4년간 200여명의 청년이 취업에 성공하는 성과를 거뒀다.
올해는 참여 청년들의 경험을 공유하기 위해 누리소통망(SNS)과 블로그를 활용한 참여 후기 공모를 진행하기도 했다.
시 관계자는 “천안형 청년 채용 연계형 프로그램은 지역 기업과 청년을 연결하는 가교 역할을 하는 대표적인 일자리 사업”이라며 “미취업 청년들에게 실질적인 정보 제공과 도전의 계기가 되길 바란다”고 말했다.
