특검, ‘양평 공흥지구 특혜 의혹’ 김선교·최은순·김진우 등 불구속 기소

입력:2025-12-24 15:13
수정:2025-12-24 16:11
양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해 김건희 여사의 모친 최은순 씨와 오빠 김진우 씨가 지난 11월 4일 서울 광화문 KT 빌딩에 마련된 김건희특검 사무실에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 연합뉴스

민중기 특별검사팀이 24일 ‘양평 공흥지구 특혜 의혹’과 관련해 김선교 국민의힘 의원과 김건희 여사의 모친 등을 특정경제범죄가중처벌법상 배임 혐의로 불구속 기소했다.

특검은 이날 언론 공지를 통해 “금일 오후 전 양평군수인 김선교 의원과 김 여사의 어머니 최은순씨, 오빠 김진우씨, 전 양평군 주민지원과장 A씨, 현 양평군 공무원 B씨를 양평 공흥지구 개발 부담금 관련 약 22억원 상당의 특별경제범죄가중처벌법상 배임 혐의로 불구속기소했다”고 밝혔다.

특검은 양평군수 재직 당시 김 의원이 양평 공흥지구 개발 과정에서 김 여사 일가가 운영하는 ESI&D의 개발부담금을 감면해준 것으로 의심하고 있다. 이를 통해 ESI&D는 약 22억원의 이득을 취하고 양평군에는 같은 금액의 손해가 발생했다는 판단이다.

최씨와 김씨의 청탁을 받고 군청 공무원들을 상대로 개발사업 인허가 로비 활동을 한 전직 언론인 C씨도 변호사법 위반 혐의로 재판에 넘겨졌다. 지역 신문사 근무 이력이 있는 C씨는 당시 양평군 공무원들에게 상당한 영향력을 행사한 것으로 전해졌다. C씨는 로비 활동 대가로 약 2억4300만원을 받은 것으로 조사됐다. 또 법인카드 또한 약 594만원 사용한 것으로 파악됐다. 특검팀은 ESI&D에서 실제 근무하지 않은 C씨에게 부당하게 회삿돈을 지출한 것으로 판단, 업무상 횡령·배임을 적용했다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

