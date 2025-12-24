특검, ‘양평 공흥지구 특혜 의혹’ 김선교·최은순·김진우 등 불구속 기소
민중기 특별검사팀이 24일 ‘양평 공흥지구 특혜 의혹’과 관련해 김선교 국민의힘 의원과 김건희 여사의 모친 등을 특정경제범죄가중처벌법상 배임 혐의로 불구속 기소했다.
특검은 이날 언론 공지를 통해 “금일 오후 전 양평군수인 김선교 의원과 김 여사의 어머니 최은순씨, 오빠 김진우씨, 전 양평군 주민지원과장 A씨, 현 양평군 공무원 B씨를 양평 공흥지구 개발 부담금 관련 약 22억원 상당의 특별경제범죄가중처벌법상 배임 혐의로 불구속기소했다”고 밝혔다.
특검은 양평군수 재직 당시 김 의원이 양평 공흥지구 개발 과정에서 김 여사 일가가 운영하는 ESI&D의 개발부담금을 감면해준 것으로 의심하고 있다. 이를 통해 ESI&D는 약 22억원의 이득을 취하고 양평군에는 같은 금액의 손해가 발생했다는 판단이다.
최씨와 김씨의 청탁을 받고 군청 공무원들을 상대로 개발사업 인허가 로비 활동을 한 전직 언론인 C씨도 변호사법 위반 혐의로 재판에 넘겨졌다. 지역 신문사 근무 이력이 있는 C씨는 당시 양평군 공무원들에게 상당한 영향력을 행사한 것으로 전해졌다. C씨는 로비 활동 대가로 약 2억4300만원을 받은 것으로 조사됐다. 또 법인카드 또한 약 594만원 사용한 것으로 파악됐다. 특검팀은 ESI&D에서 실제 근무하지 않은 C씨에게 부당하게 회삿돈을 지출한 것으로 판단, 업무상 횡령·배임을 적용했다.
