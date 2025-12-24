시사 전체기사

중국산 재첩 20t 국내산 둔갑 유통…해경, 유통업자 5명 입건

입력:2025-12-24 15:08
AI가 생성한 이미지입니다

중국산 재첩을 국내산으로 속여 유통한 업자들이 해경에 적발됐다.

24일 여수해양경찰서는 농수산물의 원산지 표시에 관한 법률 위반 등의 혐의로 유통업자 A씨 등 5명을 불구속 입건했다고 밝혔다.

이들은 중국에서 수입한 재첩을 섬진강 등 국내산으로 둔갑시켜 온·오프라인 대형마트와 식당 등에 납품한 혐의를 받는다.

이들이 유통한 재첩이 약 20t으로 시가 17억원 상당에 달하는 것으로 파악했다.

섬진강 재첩 도매가격은 1말(20㎏) 기준 약 17만5000원이지만, 중국산 재첩은 8만원 수준으로 가격 차이가 큰 것으로 나타났다.

해경은 정확한 유통 경로와 추가 범행 여부를 조사하는 한편, 관련 업자들을 상대로 수사를 확대할 방침이다.

여수=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

