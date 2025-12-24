김보민 인천지방변호사회 사무국장 ‘법무부장관 표창’
인천지방변호사회는 김보민 사무국장이 국민의 준법정신 고취와 권익보호에 기여한 공로로 법무부장관 표창을 받았다고 24일 밝혔다.
김 국장은 지난 1995년 인천지방변호사회에 입사한 이래 30년간 변호사회 발전과 화합을 위해 헌신하며 회무 지원, 지역사회 봉사, 국제교류 활성화 등에 기여한 공로를 인정받았다.
김 국장은 세부적으로 변호사회 소속 변호사 등 구성원의 유대 강화에 힘쓰고 원활한 회무를 위한 행정 및 재정 업무를 충실히 보조했다.
또 지역사회 법률구조사업을 성실히 안내하고 민원인을 응대하는 등 변호사회 신뢰 제고에 기여했다. 아울러 인천지방변호사회 소식지 발간에 참여, 회원 간 원활한 소통과 정보 교류에 앞장서고 다양한 봉사활동 참여로 지역사회에 귀감이 됐다.
특히 인천고등법원 유치 추진 당시 변호사회 준비위원회 활동을 성실히 보조함으로써 지역 법조 인프라 확충에 기여했다. 그는 이 과정에서 인천시민에게 원외재판부 설치 취지와 당위성을 알리고자 길거리 캠페인을 펼치기도 했다.
이밖에도 베트남 동나이변호사회 협약식에 대표단으로 참석하는 등 국제교류 활성화에도 앞장섰다.
김 국장은 “각자 맡은 바 역할에 묵묵히 헌신하는 동료를 대신해 받은 표창이라 생각한다”며 “앞으로도 변호사회 구성원들에 대한 지원은 물론 시민들의 기본적 권익 보호·법률복지 향상을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
