광주 찾은 조국, 낮은 당 지지율에 “이재명 정부 잘해서”
“전국 돌며 개인 지지율 만큼 끌어올릴 것”
조국혁신당 조국 대표가 비교적 낮은 조국당 지지율에 대해 “이재명 정부가 잘 하고 있기 때문”이라며, 지방선거를 앞두고 전국을 돌며 당 지지율을 본인 지지율 만큼 끌어올리겠다고 밝혔다.
조국 조국혁신당 대표는 24일 오후 광주 동구 5·18민주광장에서 기자들과 만나 이같이 말했다.
조 대표는 5% 미만에 머물고 있는 조국혁신당 지지율에 대해 “정권교체가 이뤄지고 이재명 정부가 잘하고 있기 때문에 역설적으로 조국혁신당 지지율이 빠진 상태”라며 “총선 때는 유권자의 표가 두 개(지역구·비례)였지만 지금은 하나인 상황에서 민주당을 선택하는 것이 자연스럽다는 점도 직시하고 있다”고 밝혔다.
내년 6·3 지방선거 호남지역 전략에 대해서 그는 “광주시장 후보는 구체적으로 염두해 둔 인물이 있다”면서도 “전남지사 후보는 계속 물색중이다”고 말했다.
이어 “호남과 TK 모두에서 경쟁이 필요하다”며 “단체장을 뽑고도 감옥에 가거나 당선이 취소되는 사례가 반복되고 있다. 담양·영광·곡성 재선거 사례처럼 경쟁이 있어야 투명해지고 부패가 사라진다”고 강조했다.
또 “조국 개인 지지율이 당 지지율의 3배 수준인 만큼, 지방선거를 계기로 전국을 돌며 당 지지율을 개인 지지율 수준까지 끌어올리겠다”고 밝혔다.
조 대표는 이날 광주 동구 5·18민주광장과 전일빌딩245에 마련된 광주대표도서관 붕괴사고 희생자 시민분향소, 12·29 제주항공 여객기 참사 희생자 시민분향소를 각각 찾아 헌화·묵념했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사