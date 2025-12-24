음성 국립소방병원 현판식…29일부터 시범 진료

내과 외과 등 5개 외래

주민 진료는 3월부터



충북혁신도시에 들어선 국립소방병원이 24일 현판식을 갖고 오는 29일부터 시범 진료를 시작한다.



국립소방병원은 29일부터 5개 외래진료 과목(내과·외과·소아청소년과·산부인과·재활의학과)을 중심으로 시범 운영에 들어간다.



내년 2월까지는 진료체계 점검을 위해 소방·경찰 공무원과 직계가족을 대상으로 사전 예약제로 운영한다. 일반 주민 진료는 내년 3월부터 가능하다.



서울대학교병원이 위탁 운영하는 이 병원은 마취통증의학과와 진단검사의학과, 영상의학과를 포함해 현재 8개 과목에 전문의 9명을 확보했다.



연면적 3만9558㎡ 지하 2층 지상 4층 규모의 국립소방병원은 19개 진료과목을 갖추고 내년 6월 정식 개원할 예정이다.



충북도와 음성군, 진천군은 소방병원이 최첨단 의료장비를 갖출 수 있도록 200억원을 지원했다.



충북도는 소방병원이 도내 중부권 의료 공백 해소에 큰 도움을 줄 것으로 기대하고 있다. 이 지역 주민들은 종합병원이 없어 인근 청주나 충주 등으로 원정 진료를 하고 있다.



음성군 관계자는 “중부권 주민들의 삶의 질을 바꾸는 핵심 복지시설이 될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.



청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr



