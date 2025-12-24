“죄송합니다” 대만 흉기 난동범 부모, 무릎 꿇고 사과
사상자 15명을 낸 대만 타이베이 흉기 난동 사건 용의자 부모가 무릎을 꿇고 아들의 범행을 사죄했다.
23일(현지시간) AFP통신에 따르면 흉기 난동 용의자 장원(27)의 부모는 이날 모자와 마스크를 쓴 채 타이베이 법의학부검센터 앞에 모습을 드러냈다. 이후 이들은 취재진의 카메라 앞에 나란히 무릎을 꿇고 고개를 숙이며 사과했다.
장원의 아버지는 “아들이 저지른 흉악 범죄가 사회에 심각한 해악을 끼쳤다”라며 “피해자와 그 가족들에게 돌이킬 수 없는 고통과 피해를 안겨주었다”고 말했다.
이후 일어난 부모는 재차 고개를 숙인 뒤 “모든 분께 사과드린다. 정말 죄송하다”며 “수사에 전적으로 협조하겠다”고 밝혔다. 이 모습은 대만 방송사 카메라를 통해 생중계됐다.
다만 장원의 부모는 아들이 자신들이 준 돈으로 흉기를 구입했을 가능성이나, 피해자들에게 배상할 의사가 있는지에 대한 질문에는 답변을 거부했다.
장원은 지난 19일 타이베이 중앙역 지하 통로와 쇼핑가에서 연막탄을 터뜨린 뒤 가방에서 흉기를 꺼내 시민들을 무차별 공격했다. 이 사건으로 3명이 숨지고 11명이 다쳤다. 경찰에게 쫓기던 장원은 건물 옥상에서 투신해 사망했다.
경찰에 따르면 장원은 병역법 위반으로 수배 중이었다. 대학 졸업 후 공군에 자원 입대했으나, 2022년 음주 운전으로 불명예 제대했고, 예비군 훈련에 불참해 지방 검찰청의 수배를 받고 있었다.
범행 당시 무직이었던 장원은 부모와 함께 살진 않았지만 가족의 경제적 지원에 의존하고 있었던 것으로 드러났다.
장원은 지난 1월 타이베이역 인근에 아파트를 임대하고 범행 장소를 사전 답사했다. 수사관들은 장원의 아이패드에서 그가 ‘무작위 살인’을 검색한 기록을 발견했다. 경찰은 장원이 단독으로 고의적인 범행을 저질렀으며 정확한 동기는 불분명하다고 밝혔다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
