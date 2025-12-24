“죄송합니다” 대만 흉기 난동범 부모, 무릎 꿇고 사과

23일(현지시간) 대만 타이베이 지하철 흉기 난동 사건의 용의자 부모가 타이베이시 법의학 부검·검사센터에 모습을 드러내 무릎을 꿇고 사과하고 있다. AFP연합뉴스

흉기 난동 용의자 장원(27)의 부모는 이날 모자와 마스크를 쓴 채

나란히 무릎을 꿇고 고개를 숙이며 사과했다.

22일 대만 타이베이 중산역 인근 에슬라이트 스펙트럼 난시(Eslite Spectrum Nanxi) 매장 앞에서 흉기 난동 사건으로 숨진 희생자들을 추모하는 시민들이 헌화하며 애도를 표하고 있다. 로이터연합뉴스