중고거래로 개·고양이 입양 후 방치한 20대 송치
중고 거래 앱을 통해 전국 각지에서 강아지와 고양이 십수 마리를 입양한 뒤 방치해 동물들이 떼죽음에 이르게 한 20대가 검찰에 넘겨졌다.
전북 완주경찰서는 24일 동물보호법 위반 혐의로 A씨(20대)를 불구속 송치했다고 밝혔다. A씨는 중고거래 플랫폼 ‘당근’을 이용해 입양한 개와 고양이들을 제대로 돌보지 않고 방치해 죽게 한 혐의를 받고 있다.
이번 사건은 수상한 입양 행태를 감지한 동물보호단체의 추적으로 덜미가 잡혔다. 사회적협동조합 전국길고양이보호단체연합은 “누군가가 무차별적으로 동물을 입양하려 한다”는 제보를 입수하고, 경찰 및 완주군청 관계자들과 함께 A씨의 거주지를 덮쳤다.
A씨의 집에서는 관리되지 않아 앙상하게 마른 채 방치된 동물들이 발견됐으며, 한쪽에는 이미 숨을 거둬 종량제 봉투에 담긴 동물 사체가 나왔다. 현장에서 구조된 동물 6마리는 즉시 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.
조사 결과 A씨는 당근에 올라온 전국의 입양 게시글을 찾아다니며 자신이 키우겠다고 접근해 동물을 수집하듯 데려온 것으로 드러났다. 경찰은 사체 부검 결과 등을 토대로 A씨가 물리력을 행사해 직접 살해한 것은 아니지만, 먹이를 주지 않는 등 관리부재로 동물을 폐사하게 했다고 판단했다.
A씨는 경찰 조사에서 “정말 동물을 기르려 입양한 것”이라고 주장하며 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.
