중고거래로 개·고양이 입양 후 방치한 20대 송치

지난 13일 동물보호법 위반 혐의로 불구속 입건된 20대 남성의 완주군 이서면 자택에서 발견된 강아지와 고양이. 사회적협동조합 전국길고양이보호단체연합 제공

A씨의 집에서는 관리되지 않아 앙상하게 마른 채 방치된 동물들이 발견됐으며, 한쪽에는 이미 숨을 거둬 종량제 봉투에 담긴 동물 사체가 나왔다. 현장에서 구조된 동물 6마리는 즉시 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.