넥슨게임즈, 가족돌봄아동 지원금 1000만원 전달
넥슨게임즈가 가족돌봄아동을 지원하기 위해 약 1000만원의 기부금을 전달했다.
넥슨게임즈는 ‘영케어러’를 위한 임직원 기부캠페인을 진행하고, 이를 통해 조성된 기부금 1028만원을 초록우산에 전달했다고 24일 밝혔다.
영케어러(가족돌봄아동)는 장애·질병·노화 등으로 돌봄이 필요한 가족을 보살피거나 생계 책임을 지는 아동·청소년·청년을 뜻한다.
앞서 넥슨게임즈는 11월 넥슨재단과 함께 영케어러를 지원하는 ‘위드영 프로젝트’ 사업을 시작하면서 초록우산에 1억원을 전달한 바 있다. 이어 지난 1일부터 10일간 임직원을 대상으로 기부 캠페인을 진행해 총 1028만원의 기부금을 조성했다.
초록우산에 전달된 기부금은 크리스마스 선물 등 넥슨게임즈가 지원 중인 15명의 영케어러들을 위해 사용될 예정이다.
넥슨게임즈 ESG TF 이영호 실장은 “돌봄의 무게를 짊어지고 있는 영케어러들에게 응원의 마음을 전하기 위해 이번 기부 캠페인을 진행했다”며 “임직원들과 함께 위드영 프로젝트를 발전시키며 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 말했다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
