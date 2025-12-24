착한의사 ‘AI 추적관찰 SaaS’ 검진병원 경쟁력 강화
건강검진 플랫폼 ‘착한의사’를 운영하는 비바이노베이션은 검진병원 전용 ‘AI 추적관찰 SaaS’를 통해 비대면 환경에서도 병원이 안정적으로 운영되고 경쟁력을 확보할 수 있는 방안을 제시하고 있다고 밝혔다.
비대면 진료 제도화가 본격화되면서, 의료 현장에서는 진료 자체보다 검진 이후 유소견자 관리와 추가검진 안내 등 추적관찰 역량이 병원 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 부각되고 있다.
기존 추적관찰 관리 방식은 병원별 인력과 시스템 여건에 따라 편차가 컸다. 특히 유소견자 관리와 추가검진 안내는 의료진과 행정 인력의 부담으로 작용하며, 디지털 전환 필요성이 지속적으로 지적돼 왔다. 이를 해결하기 위해 비바이노베이션은 디지털 의료기기 3등급 인허가를 획득한 ‘착한의사 PMS’를 의료 AI SaaS 형태로 제공한다.
이 솔루션은 결과지 발송, 대상자 조회, 종합소견 자동 생성, 유소견자 자동 분류, 추가검진 안내, 직무스트레스·뇌심혈관 소견서 관리, AI 건강상담, 원격 모니터링 기능을 지원하며, 의사의 진단이나 처방을 대체하지 않고 관리와 안내를 기술로 지원한다.
착한의사 PMS는 비대면 환경에서도 병원이 제도적 부담 없이 활용할 수 있으며, 병원별 상이했던 추적관찰 관리 수준을 일정 수준 이상으로 표준화할 수 있다는 점이 특징이다.
비바이노베이션은 LG전자 임직원 대상 유소견자 추적관찰 건강관리 지원 사업과 국토교통부 ‘2025 스마트도시 규제 샌드박스’ 실증 경험을 바탕으로, 검진–관리–추가검진까지 이어지는 운영 구조를 안정적으로 구현하고 있다. 또한 검진 성수기 이후에도 유소견자를 중심으로 한 추가검진·재검 연계 운영이 가능해, 비수기에도 병원 운영 연속성을 확보할 수 있다.
박한 비바이노베이션 대표는 “검진 이후 추적관찰과 사후관리는 효과적인 건강관리의 필수 요소지만, 현실적 여건으로 충분히 운영되지 못했다”며 “AI 추적관찰 SaaS를 통해 비대면 환경에서도 검진병원이 지속 가능한 경쟁력을 확보하도록 지원하겠다”고 밝혔다.
한편, 비바이노베이션은 현재 전국 500여개 제휴 병원을 대상으로 검사 추천, 예약·결제, 결과 확인, 사후 추적관찰까지 통합 헬스케어 서비스를 제공하며, CES 2025 이노베이션 어워즈 2개 부문 수상, ISO 27001·27701 인증, 의료 AI 인허가를 통해 병원용 의료 AI SaaS 기업으로 전환을 본격화하고 있다.
