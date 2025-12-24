연탄 나르고, 기부하고…NHN, 연말 사회공헌 활동 전개
NHN이 연말을 맞아 지역사회에 온기를 나누는 사회공헌 활동을 전개했다고 24일 밝혔다.
NHN은 그룹사 임직원이 자발적으로 참여하는 기부 캠페인 ‘굿바이(Good Buy) 마켓’을 이달 2일부터 3일까지 진행했다. 임직원 기증 물품, 사내 재고 중고 물품을 임직원이 구매, 기부에 참여하는 행사로 수익금은 희망브리지에 전달했다. 굿바이마켓 수익금은 지난 20일 사내봉사단 ‘리틀스카우트’가 연탄 봉사활동을 진행하는 데 쓰였다.
앞서 지난 8월에는 임직원 참여 중심의 사회공헌 프로그램 ‘마이 옥션’도 운영했다. 교체 주기를 맞는 PC, 노트북, 모니터 등 IT 자산을 임직원 경매에 부치고 수익금 전액을 지역사회에 기부했다. 올해는 295대의 IT 자산에 1058명의 임직원이 참여했고 5800만원의 수익금이 모였다.
9월에는 추석을 맞아 성남시자원봉사센터를 통해 김치 구매 지원금 2500만원을 관내 한부모 가정 등 취약계층에 전달하기도 했다. 12월에는 마이옥션 수익금 중 1200만원을 사회복지공동모금회(사랑의열매)에 기부했다. 잔여 수익금은 내년 설 명절 취약 계층 지원에 사용할 예정이다.
NHN 관계자는 “연말을 맞아 지역사회 곳곳에 따뜻한 온기를 전하고자 다양한 나눔 활동을 준비했다”며 “앞으로도 임직원들이 자발적으로 참여할 수 있는 사회공헌 활동을 지속적으로 확대하며 지역사회와 함께 성장하는 ESG 경영을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사