대구소방안전본부, 페루에 소방 차량 3대 무상 양여
사용 연한 경과한 소방 차량 개발도상국에 지원…국제 소방 협력 체계 강화
대구소방안전본부는 23일 소방교육훈련센터에서 소방차량 무상양여 기증식을 갖고 페루에 소방차량 3대를 양여했다고 24일 밝혔다.
소방차량 기증은 사용 연한이 경과한 소방차량을 개발도상국에 지원해 현지 소방 환경을 개선하고 국제 소방협력 체계를 강화하기 위해 추진됐다.
대구소방안전본부는 2018년부터 현재까지 모두 27대의 소방차량을 개발도상국에 지원하고 있다. 이 차량들은 소방 환경이 열악한 국가에 화재 등 각종 재난 대응에 실질적인 도움이 되고 있다.
이날 열린 소방차량 무상양여 기증식에는 엄준욱 대구소방안전본부장과 조지 페리토 주 페루 대한민국대사관 참사관, 사단법인 사회적경제허브센터 김원규 대표 등이 참석했다.
엄 소방안전본부장은 “지원하는 소방자동차가 페루 현지 재난에 실질적으로 활용돼 국민의 안전에 기여하길 바란다”며 “앞으로도 양국 간 우호 협력 증진과 소방안전 환경 개선을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.
페루대사관 참사관은 이번 사업을 총괄한 대구소방안전본부와 사회적기업인 ㈔사회적경제허브센터에 감사 인사와 함께 앞으로 다양한 분야에서 협력을 확대해 나가기를 희망한다는 뜻을 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
