투명행정 성과 낸 의정부시, 공공기관 청렴도 ‘우수’

전년보다 한 단계 상승 성과

의정부시청 전경. 의정부시 제공

경기 의정부시가 국민권익위원회 공공기관 종합청렴도 평가에서 전년보다 한 단계 상승한 2등급을 받으며 투명행정 성과를 인정받았다.



의정부시는 국민권익위원회가 실시한 2025년도 공공기관 종합청렴도 평가에서 709개 공공기관 가운데 우수 등급인 2등급을 달성했다고 24일 밝혔다.



이번 평가는 민원인과 내부 공직자가 참여하는 청렴체감도, 기관의 부패 방지 노력을 평가하는 청렴노력도, 부패사건 발생 현황을 반영한 부패실태평가를 종합해 1등급부터 5등급까지 산정된다.



시는 조직 전반의 청렴 수준을 높이기 위해 청렴도 향상 종합계획을 수립하고, 간부공무원 실천 서약을 비롯해 청렴실천 캠페인, 부패상황 신고 모의훈련, 부패 사전 예방을 위한 자체 점검 강화 등 21개 청렴 실천 과제를 추진해 왔다. 이 같은 노력은 시민 신뢰를 높이는 데 초점을 맞춘 실질적인 청렴 행정 구현으로 이어졌다는 평가다.



그 결과 의정부시는 전년도보다 청렴도 등급이 한 단계 상승했다. 시는 이번 성과를 기반으로 부패 취약 분야에 대한 집중 개선과 내부 직원 인식 개선, 시민이 함께 참여하는 청렴행정을 강화해 나갈 방침이다.



김동근 의정부시장은 “이번 청렴도 등급 상승은 모든 공직자가 청렴의 가치를 일상에서 실천한 결과”라며 “앞으로도 시민이 체감할 수 있는 투명하고 공정한 행정을 통해 신뢰받는 청렴도시 의정부를 만들어가겠다”고 말했다.



의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경기 의정부시가 국민권익위원회 공공기관 종합청렴도 평가에서 전년보다 한 단계 상승한 2등급을 받으며 투명행정 성과를 인정받았다.의정부시는 국민권익위원회가 실시한 2025년도 공공기관 종합청렴도 평가에서 709개 공공기관 가운데 우수 등급인 2등급을 달성했다고 24일 밝혔다.이번 평가는 민원인과 내부 공직자가 참여하는 청렴체감도, 기관의 부패 방지 노력을 평가하는 청렴노력도, 부패사건 발생 현황을 반영한 부패실태평가를 종합해 1등급부터 5등급까지 산정된다.시는 조직 전반의 청렴 수준을 높이기 위해 청렴도 향상 종합계획을 수립하고, 간부공무원 실천 서약을 비롯해 청렴실천 캠페인, 부패상황 신고 모의훈련, 부패 사전 예방을 위한 자체 점검 강화 등 21개 청렴 실천 과제를 추진해 왔다. 이 같은 노력은 시민 신뢰를 높이는 데 초점을 맞춘 실질적인 청렴 행정 구현으로 이어졌다는 평가다.그 결과 의정부시는 전년도보다 청렴도 등급이 한 단계 상승했다. 시는 이번 성과를 기반으로 부패 취약 분야에 대한 집중 개선과 내부 직원 인식 개선, 시민이 함께 참여하는 청렴행정을 강화해 나갈 방침이다.김동근 의정부시장은 “이번 청렴도 등급 상승은 모든 공직자가 청렴의 가치를 일상에서 실천한 결과”라며 “앞으로도 시민이 체감할 수 있는 투명하고 공정한 행정을 통해 신뢰받는 청렴도시 의정부를 만들어가겠다”고 말했다.의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지