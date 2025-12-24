공공기관 2차 이전 대응 나선 전북…제3금융중심지 재도전 ‘변수’
李“나눠먹기식 이전이 안돼”
제3금융중심지 재추진과 연계…
금융·산업·에너지 정책 결합
정부의 해양수산부 부산 이전에 이어 공공기관 2차 지방 이전 추진이 본격화되면서 전북특별자치도가 대응 전략을 재정비하고 있다. 이재명 대통령은 최근 공공기관 이전과 관련해 “지역별로 나눠먹기식 이전이 아니라 산업과 연계해 시너지를 내는 집적 효과를 만들어야 한다”고 강조했다.
이 같은 기조 속에서 전북이 기관 유치와 함께 금융·산업·에너지 정책을 결합한 ‘전북형 집적 모델’을 앞세워 제3금융중심지 지정 재도전에 나선 점이 변수로 떠오르고 있다.
24일 전북도에 따르면 도는 이달 중 금융위원회에 ‘전북 금융중심지 개발계획안’을 제출하기 위해 관련 행정 절차를 서두르고 있다. 국민연금공단 기금운용본부가 이전해 있는 전북혁신도시를 중심으로 자산운용과 농생명, 기후·에너지 분야를 연계한 차별화된 금융 모델을 제시하겠다는 구상이다. 금융중심지 지정 여부는 내년 상반기 금융위원회 논의가 분수령이 될 전망이다.
전북의 금융중심지 도전은 2017년 국민연금공단 이전 이후 여러 차례 공약으로 제시됐지만, 금융 모델의 구체성과 인프라 부족 등을 이유로 실질적인 진전을 보지 못했다. 다만 최근 전북의 산업·투자 환경이 빠르게 변화하면서 재도전의 여건이 과거와는 달라졌다는 평가가 나온다.
전북은 올해 피지컬AI 실증 사업지로 선정되며 인공지능 기반 제조·로봇 산업의 테스트베드를 확보했다. 새만금 RE100 산업단지는 국정과제로 반영돼 에너지 기반 산업 집적이 가시화됐고, 벤처펀드 누적 결성액도 비수도권 지방자치단체 가운데 처음으로 1조원을 넘어섰다. 산업 실증과 에너지, 투자가 동시에 축적되는 구조가 형성되면서 금융 기능 확장의 가능성도 함께 거론된다.
전북도는 이러한 변화를 공공기관 2차 이전 전략과 연계하고 있다. 정부가 집적 효과를 이전 원칙으로 제시한 만큼 연금·금융·농생명·에너지 정책을 동시에 담아낼 수 있는 전북혁신도시가 후보지로 경쟁력을 갖춘다는 논리다. 도는 한국투자공사와 농협중앙회, 중소기업은행 등 금융·농생명 연관 기관을 2차 이전 유치 대상군으로 검토하고 있다.
전북도 관계자는 “공공기관 2차 이전은 기관 숫자를 늘리는 문제가 아니라 지역 산업과의 연결 구조를 어떻게 설계하느냐가 핵심”이라며 “금융중심지 지정과 이전 정책이 맞물릴 경우 전북혁신도시의 기능은 한 단계 도약할 수 있다”고 말했다.
다만 1차 공공기관 이전 이후 전북혁신도시의 산업 파급 효과가 제한적이었다는 지적은 여전히 남아 있다. 금융중심지 재도전 역시 실질적인 금융 생태계 형성으로 이어질 수 있을지에 대한 검증이 필요하다는 지적이 나온다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
