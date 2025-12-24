공공기관 2차 이전 대응 나선 전북…제3금융중심지 재도전 ‘변수’

李“나눠먹기식 이전이 안돼”

제3금융중심지 재추진과 연계…

금융·산업·에너지 정책 결합

전북혁신도시에 위치한 국민연금공단 기금운용본부 전경

이재명 대통령은 최근 공공기관 이전과 관련해 “지역별로 나눠먹기식 이전이 아니라 산업과 연계해 시너지를 내는 집적 효과를 만들어야 한다”고 강조했다.

24일 전북도에 따르면 도는 이달 중 금융위원회에 ‘전북 금융중심지 개발계획안’을 제출하기 위해 관련 행정 절차를 서두르고 있다. 국민연금공단 기금운용본부가 이전해 있는 전북혁신도시를 중심으로 자산운용과 농생명, 기후·에너지 분야를 연계한 차별화된 금융 모델을 제시하겠다는 구상이다. 금융중심지 지정 여부는 내년 상반기 금융위원회 논의가 분수령이 될 전망이다.