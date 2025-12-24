광주 새해 해맞이 명소…무등산·어등산·푸른길 등 ‘주목’
무등산은 오전 4시부터 입산 가능
아시아문화전당 대형 포토존 관심
2026년 병오년(丙午年) 새해를 일주일 앞두고 광주지역 해맞이 명소에 관심이 커지고 있다.
24일 광주광역시에 따르면 무등산국립공원은 매년 새해 첫날 가장 많은 시민이 찾는 대표 해맞이 명소다. 해발 1187m 무등산의 서석대와 입석대 위로 떠오르는 일출은 새해의 시작을 알리는 장관으로 손꼽힌다.
입산은 새벽 4시부터 가능하며, 중머리재·장불재·서석대 등 다양한 등산 코스가 마련돼 있다. 안전한 산행을 위해 방한 장비, 헤드랜턴 등 안전장비를 준비하는 것이 좋다.
광주시는 또 어등산 전망대와 영산강·황룡강 합류부 산책로, 푸른길공원 등 소셜네트워크서비스(SNS)에서 감성 명소로 주목받는 장소들도 새해 일출·일몰 감상지로 추천했다.
어등산 전망대는 비교적 완만한 산행으로 접근할 수 있어 ‘가볍게 오르는 일출 명소’로 인기를 얻고 있다. 정상에서는 광산구 도심과 영산강, 날씨가 맑은 날에는 무등산 능선까지 한눈에 담을 수 있다.
광산구와 북구 일대의 영산강·황룡강 합류부(두물머리)인 산동교 친수공원도 ‘물멍·노을멍 명소’로 입소문을 타고 있다.
광주 도심을 가로지르는 푸른길공원 일부 구간은 무등산 방향으로 시야가 트여 있어 해 질 무렵 노을과 산 실루엣을 함께 담을 수 있는 장소로 알려져 있다. 카페 방문 후 가볍게 들를 수 있는 위치 덕분에 젊은 층 사이에서 ‘일상 속 노을 명소’로 떠오르고 있다.
특히 국립아시아문화전당(ACC) 일원에서는 연말연시를 맞아 대형 경관 연출과 포토존이 운영된다. 예술극장 앞에 건물 전면을 가득 채운 조명과 ‘HAPPY NEW YEAR! 2026’ 문구가 적힌 대형 포토존이 조성돼 시민과 관광객의 발길을 끈다.
광주시는 해맞이·해넘이 관람 때 기상 상황을 사전에 확인하고, 방한용품 착용과 안전수칙 준수를 당부했다. 특히 산행 때는 지정된 탐방로 이용과 야간·새벽 시간대 개인 안전에 각별한 주의를 기울여줄 것을 당부했다.
이승규 광주시 신활력추진본부장은 “2026년 병오년은 붉은 말의 해로, 시민 모두에게 역동적이고 희망찬 기운이 가득한 한 해가 되길 바란다”고 밝혔다.
