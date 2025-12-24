한글문화도시 세종, 올해의 성과는
‘한글문화도시’ 세종시가 올해 한글문화도시 관련 조례를 제정하고 다양한 한글 관련 상품 등을 만든 것으로 나타났다.
세종시는 전날 박연문화관에서 ‘2025 한글문화도시 성과공유회’를 개최했다고 24일 밝혔다. 시와 한글 문화 사업 관계자, 시민 등 100여명이 참석해 ‘세계를 잇는 한글문화도시, 세종’이라는 비전의 실천 상황을 점검했다.
1부 행사는 아카펠라 가수 ‘튠에이드’가 영화 케이팝 데몬 헌터스의 주제곡인 ‘골든’ 무대를 선보인데 이어 한글 관련 행사 및 대회, 사업 등에 참여한 5명의 참가자가 무대에 올라 그동안의 소회를 밝혔다.
무대 종료 이후 시는 세종시문화관광재단과 세종창조경제혁신센터, 세종연구원과 함께 추진한 한글 관련 핵심 사업에 대한 성과를 공유했다.
올해 주요 성과로는 한글문화도시 조성 조례 전부개정, ‘2025 한글 국제 프레 비엔날레’ 개최, 한글상점 조성 및 한글런·한글상품 박람회 개최, 한글놀이터 세종관 개소 등이 꼽혔다.
이중 지난 9~10월 개최된 한글 국제 프레 비엔날레는 총 5만3000여명의 관람객을 유치하며 당초 목표인 3만명을 초과 달성했다. 같은 기간 진행된 국립한글박물관 협력 전시 ‘오늘의 한글, 세종의 한글’, BRT미술관의 ‘갤러리 가는 날’의 관람객을 합하면 총 6만5400명이 한글 관련 전시를 관람했다.
시는 ‘2027 제1회 한글 비엔날레’를 앞두고 전문 전시 공간 역할을 하게 될 세종 한글 미술관의 개관을 내년 사업의 최우선 목표로 삼았다. 지역문화진흥기금을 활용해 한글문화도시 사업의 연속성과 지속성도 확보하기로 했다.
2부 행사에서는 최 시장과 권영걸 세종연구원장, 박영국 시 문화관광재단 대표이사, 오득창 세종창조경제혁신센터 대표이사가 한글사랑 현수막과 함께 구호를 제창했다.
최 시장은 “세종시는 도로와 다리 하나하나까지 한글을 정체성으로 삼아 조성됐다. 오늘 행사에서 선보인 공연·만찬 등도 한글을 통해 소통했다”며 “올해의 성과는 현장에서 묵묵히 애써주신 여러분들 덕분이다. 함께한 모든 이들의 땀방울을 모아 더욱 빛나는 2026년 한글문화도시 세종을 만들겠다”고 말했다.
