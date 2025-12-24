한글문화도시 세종, 올해의 성과는

23일 세종시 박연문화관에서 개최된 '2025 한글문화도시 성과공유회'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 세종시 제공

시와 한글 문화 사업 관계자, 시민 등 100여명이 참석해 ‘세계를 잇는 한글문화도시, 세종’이라는 비전의 실천 상황을 점검했다.

한글 관련 행사 및 대회, 사업 등에 참여한 5명의 참가자가 무대에 올라 그동안의 소회를 밝혔다.

무대 종료 이후 시는 세종시문화관광재단과 세종창조경제혁신센터, 세종연구원과 함께 추진한 한글 관련 핵심 사업에 대한 성과를 공유했다.

올해 주요 성과로는 한글문화도시 조성 조례 전부개정, ‘2025 한글 국제 프레 비엔날레’ 개최, 한글상점 조성 및 한글런·한글상품 박람회 개최, 한글놀이터 세종관 개소 등이 꼽혔다.

이중 지난 9~10월 개최된

시는 ‘2027 제1회 한글 비엔날레’를 앞두고 전문 전시 공간 역할을 하게 될 세종 한글 미술관의 개관을 내년 사업의 최우선 목표로 삼았다.

지역문화진흥기금을 활용해 한글문화도시 사업의 연속성과 지속성도 확보하기로 했다.

2부 행사에서는 최 시장과 권영걸 세종연구원장, 박영국 시 문화관광재단 대표이사, 오득창 세종창조경제혁신센터 대표이사가 한글사랑 현수막과 함께 구호를 제창했다.

며 “올해의 성과는 현장에서 묵묵히 애써주신 여러분들 덕분이다. 함께한 모든 이들의 땀방울을 모아 더욱 빛나는 2026년 한글문화도시 세종을 만들겠다”고 말했다.