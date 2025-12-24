검찰, ‘거주지 무단이탈’ 조두순에 징역 2년 구형…“재범 위험”

변호인 “의사 능력에 문제 있어…정상 생활 어려움”

조두순, 뒷짐 진 채 “참회하면서 열심히 반성”

아동 성범죄자 조두순. 연합뉴스

준수 사항을 여러 차례 위반했고 위반 사항으로 기소돼 재판받을 예정인 상황에서도 재차 위반해 그 죄질이 불량하다”며 “국민을 보호하는 목적과 법률 실효성 확보를 위해 엄중한 처벌 불가피하다”고 구형 사유를 밝혔다. 그러면서 “인지 장애 증상이 악화해 재범의 위험성도 크다”며 “약물치료나 정신과적 치료가 필요하다”고 강조했다.