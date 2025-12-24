대전시, 국토부 ‘건축행정평가’ 특별부문 1위 선정

24일 시에 따르면 국토부는 1999년부터 전국의 모든 지자체를 대상으로 매년 건축행정평가를 실시하고 있다.

특별부문은 불합리한 건축규제를 개선 노력하는 우수사례를 발굴·선정하는 분야로 지자체의 규제개선 노력과 제도혁신 성과를 평가한다.

시는 5개 자치구와 함께 ‘건축 규제개선·혁신 시스템’을 구축해 현장에서 제기되는 제도개선 과제를 발굴하고, 전문가 자문을 거쳐 조례 개정 및 중앙부처 법령개선을 건의하는는 등 실행력에서 높은 평가를 받았다.

이를 통해 노후 주택의 옥상 비가림시설을 가설건축물로 허용하는 등 총 3건의 조례개정을 완료했으며, 상위법령 개선이 필요한 사항은 중앙부처에 지속적으로 건의했다.

대전시 관계자는 “건축행정은 시민의 삶과 안전에 직결되는 생활밀착형 서비스”라며 “앞으로도 불합리한 건축규제를 개선하겠다”고 말했다.