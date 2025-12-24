서울시내버스노조 “내년 1월 13일부터 전면 파업”
서울시버스노동조합이 다음 달 13일 전면 파업에 돌입하기로 했다. 노조는 사측과 통상임금 등을 두고 임금 협상을 진행했으나 이견을 좁히지 못했다.
버스노조는 24일 오전 지부위원장 회의를 열어 파업을 결의했다고 밝혔다. 노조는 지난 5월 임단협 조정이 무산돼 쟁의권을 확보한 상태다.
노조는 “지난달 노사가 동아운수 서울고법 항소심 판결을 기준으로 체불 임금을 해소하고 임금 및 단체협약(임단협) 교섭을 성실히 논의하기로 하는 공동 성명을 발표했지만 서울시와 사측이 약속을 일방적으로 파기하고 대법원 상고를 이유로 체불임금 지급을 거부하고 있다”고 주장했다.
사측이 제안한 ‘시급 10% 인상안’은 사실상의 임금 삭감이라는 게 노조의 주장이다. 노조는 “법원과 노동부가 확인한 시급 12.85% 인상분을 회피하기 위한 제시안”이라고 했다.
노조는 “서울시와 사측이 즉시 법원 판결과 노동부의 시정명령에 따라 체불 임금을 지급하고 노동 조건을 개선한다면 2025년도 임금 인상분은 공공기관 임금 인상률 등을 기준으로 전향적으로 검토할 수 있다”고 밝혔다.
한편 사측인 서울시버스운송사업조합과 노조의 입장차는 좁혀지지 않고 있다. 사측은 통상임금을 포함해 임금 체계를 바꿔야 한다는 입장인 반면 노조는 “대법원 판결에 따라 상여금이 당연히 통상임금에 포함돼야 한다”며 임금 체계 개편은 교섭 대상이 아니라며 맞서고 있다.
