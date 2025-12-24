‘하동하면 재첩’…하동군, 재첩산업 르네상스 종합계획 발표
경남 하동군이 세계중요농업유산으로 등재된 ‘하동 섬진강 재첩잡이 손틀어업’의 가치를 한 단계 끌어올리기 24일 ‘하동 섬진강 재첩 산업 발전 종합계획’을 발표했다.
하동 섬진강 재첩잡이 손틀어업이 GIAHS(세계중요농업유산)에서 공식 인증받은 것을 계기로 기후 변화로 인한 재첩 생산량 변동에 대응하고, 전통 채취 방식에 머무르지 않고 고부가가치 산업으로 전환에 나선다.
군이 제시한 장기 정책 방향은 재첩 채취 전통 유산의 보존 및 전승, 자원 회복 및 생태환경 관리, 문화관광 융복합, 고부가가치 산업화, 유통 구조 혁신 다섯 축이다.
전통 섬진강 하구 손틀어업 채취 방법을 지키기 위해 재첩 어업의 기록화, 디지털 아카이빙(컴퓨터 시스템에 기록보관 및 관리), 어업인 명인 인증제, 전통어업 전승 학교를 운영할 방침이다. 국가중요어업유산관 하동 유치에도 나설 예정이다.
또 과학적 생태환경 관리로 재첩 자원을 복원하기 위해 재첩 서식지 실태조사, 보호수면 확대, 산란기 집중 보호, 우량종자 방류 및 이식 등 자원관리 프로그램을 운영한다. 생산 효율성을 위해 재첩 자동 선별기 도입, 스마트 유통가공시설 등 미래형 기반도 구축한다.
이와 함께 재첩을 주제로 생태 체험 관광프로그램, 스토리텔링 콘텐츠, 재첩길 및 재첩 축제 등 차별화된 관광 상품을 통해 세대별·취향별 관광 요구에 대응한다.
특히 재첩의 부가가치를 높이기 위해 기능성 가공식품, 프리미엄 브랜드 상품 개발을 지원하고, 청년·여성 창업과 R&D 센터 설립 등 산업 육성에도 공을 들일 계획이다.
재첩 원산지 명예감시원 운영, 섬진강 재첩 지킴이 사업 등을 통해 불법 채취와 유사품 유통을 사전 차단하고, 프리미엄 산지 직송 유통망 확대 및 온라인 판로 개척도 병행한다.
하승철 하동군수는 “섬진강 재첩은 하동의 자부심이자 소중한 자산”이라며 “전통을 지키는 것에 머물지 않고 현대적인 산업화를 통해 세계인이 즐기는 K-푸드의 대표 주자로 키워내야 한다”고 말했다.
하동=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사