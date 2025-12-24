‘하동하면 재첩’…하동군, 재첩산업 르네상스 종합계획 발표

경남 하동군이 23일 '하동 섬진강 재첩 산업 발전 정책간담회'를 열고 있다. 하동군 제공

하동 섬진강 재첩잡이 손틀어업이 GIAHS(세계중요농업유산)에서 공식 인증받은 것을 계기로 기후 변화로 인한 재첩 생산량 변동에 대응하고, 전통 채취 방식에 머무르지 않고 고부가가치 산업으로 전환에 나선다.

생산 효율성을 위해 재첩 자동 선별기 도입, 스마트 유통가공시설 등 미래형 기반도 구축한다.

재첩의 부가가치를 높이기 위해 기능성 가공식품, 프리미엄 브랜드 상품 개발을 지원하고, 청년·여성 창업과 R&D 센터 설립 등 산업 육성에도 공을 들일 계획이다.