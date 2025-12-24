박기인 호남대 설립자 겸 명예이사장 별세…향년 92세
빈소 호남대 중앙도서관에 마련
학교법인 성인학원 호남대학교 설립자 겸 명예이사장인 성인 박기인 박사가 24일 오전 별세했다. 향년 92세.
고(故) 박 명예이사장은 1934년 12월24일 전북 전주시 중화산동에서 부친 박병옥 선생과 모친 이애주 여사 사이에서 6남매 중 차남으로 태어났으며, 지난 2015년 별세한 고(故) 이화성 박사와 함께 1978년 학교법인 성인학원을 설립했다.
1968년 전남대 경영대학 경영학 과정을 이수했고, 성인학원을 설립한 이후 1995년 필리핀 아담스대학교 교육학 명예박사학위, 1994년 광주·전남 21세기발전협의회 이사, 2003년 대만 문화대학교 상학부문 명예박사학위를 취득했다.
박 명예이사장은 1982년 3월 대학 설립 후 4년 만에 축구부를 창단해 선수 육성과 축구 발전에 지원을 아끼지 않았다. 호남대 축구부는 전국대회 8회 제패라는 금자탑을 쌓아 ‘축구명가’의 면모를 이어가고 있다.
박 명예이사장은 1985년 3월 권투부 창단, 광주·전남 육상경기연맹 회장을 역임하는 등 광주·전남 체육계 발전에도 공헌을 해왔다.
유족으로는 장남 박상학, 장녀 박경희, 차남 박상건 학교법인 성인학원 호남대학교 이사장, 삼남 박상철 호남대학교 총장이 있다.
장례는 학교법인 성인학원 호남대학교장으로 치르고, 빈소는 호남대 중앙도서관 국제회의실에 마련됐다. 조문은 24일 오후 5시 이후부터 가능하다. 영결식은 28일 오전 10시30분 호남대 문화체육관에서 진행한다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
