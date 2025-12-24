시사 전체기사

“민주당이 대전·충남 통합 취지 훼손할까 우려”…김태흠·이장우 회동

입력:2025-12-24 11:42
수정:2025-12-24 11:49
김태흠 충남지사와 이장우 대전시장이 24일 충남도청 도지사 접견실에서 만나 회동에 앞서 악수하고 있다. 이들은 이날 대전·충남 행정통합에 대해 논의했다. 김성준 기자

김태흠 충남지사와 이장우 대전시장이 대전·충남 행정통합 특별법을 준비하는 더불어민주당에 대해 “통합 취지를 훼손할 수 있다”며 우려의 목소리를 냈다

김 지사와 이 시장은 24일 충남도청에서 비공개 회동을 열고 대전·충남 행정통합이 나아가야 할 방향에 대해 논의하며 이같이 입을 모았다.

김 지사는 “대전과 충남이 발전할 수 있도록 재정 이양 등 지방분권을 다루는 내용이 이미 기존 특별법에 많이 들어가있다”며 “민주당이 새 법안을 만든다면 시간도 걸릴뿐더러 국가균형발전과 수도권 일극체제 극복이라는 순수한 취지가 퇴색될 우려가 있다”고 말했다.

이 시장 역시 “그동안 민간협의체와 행정학자 등 여러 의견을 통해 중앙정부 권한을 이양하고 지방정부 권한을 확대하는 내용들을 특별법에 담았다”며 “1년 가까이 마련한 법안이 민주당과 정부 주도의 추진 과정에서 축소되고 훼손될 가능성이 있다”고 밝혔다.

김태흠 충남지사와 이장우 대전시장이 24일 충남도청 도지사 접견실에서 만나 대전·충남 행정통합에 대해 논의하고 있다. 김성준 기자

양 시·도지사는 또 내년 2월 발의를 목표로 새 특별법 제정을 추진 중인 민주당의 ‘졸속 추진’ 가능성을 제기하며 비판에 나섰다.

이 시장은 “그동안 지역 국회의원들에게 법안을 설명하기 위해 노력했지만 대부분 귀담아들을 생각조차 없었다”며 “1년 가까이 국가균형발전 속 충청의 역할을 고민하며 만든 법안이 한두 달 만에 졸속으로 만들어지면서 큰 뜻이 훼손될까 우려된다”고 강조했다.

김 지사는 “통합에 대해 1년간 반대하던 민주당 의원들이 대통령이 급선회하자 적극적으로 나서서 통합 의지를 밝혔기 때문에 염려스러운 부분이 있다”며 “법안 심의 과정에서 중요한 내용들이 담기지 않고 졸속으로 처리될 수 있다”고 비판했다.

대전·충남 행정통합에 따른 통합 단체장 출마 의사를 묻는 질문엔 “순수한 취지가 퇴색되면 안된다”며 말을 아꼈다. 앞서 김 지사는 대전·충남이 통합되면 자신은 불출마하겠다는 취지의 입장을 밝힌 바 있다.

김 지사는 “통합된다면 불출마할 수도 있다고 말한 기존 발언은 정치적 유불리나 목적을 벗어나 순수한 목적으로 추진한다는 뜻으로 말한 것”이라며 “누가 출마할 것인가로 시선을 돌리면 앞으로 법안이 심의 과정에서 정치적으로 변질될 수 있다”고 말했다.

이 시장 역시 “정치적 유불리는 충청의 미래에 비하면 아주 작은 일”이라며 “출마에 대해 김 지사와 의견이 같으니 통합을 마무리한 다음에 깊이 논의해야 한다”고 강조했다.

김 지사와 이 시장은 이날 비공개 회동을 마치는 대로 논의 내용을 중앙정부와 국회에 전달할 방침이다.

더불어민주당은 지난 19일 ‘대전·충남 통합 및 충청지역 발전 특별위원회’(충청특위)를 구성하며 이재명 대통령이 던진 통합론 지원에 나섰다. 충청특위는 내년 6월 지방선거 통합 단체장 선출을 목표로 2월 중 특별법을 발의한다는 계획이다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

