선암동행정복지센터·한국소방공사㈜ 나눔 실천
한국소방공사㈜ 연간 1000만원 생활용품 지원
유광수 선암동장, 민·관 협력 맞춤형 복지 지원체계 마련
울산 남구는 선암동주민자치위원회(위원장·권봉현), 선암동행정복지센터(동장·유광수), 한국소방공사㈜(대표·엄한용)가 지난 11일 선암동행정복지센터에서 복지취약계층을 위한 ‘맞춤형 지원’업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.
이번 협약은 생활 여건이 열악한 가구마다 필요한 지원이 다르다는 점을 반영해, 기존의 획일적·형식적 지원 방식에서 벗어나 수요자 중심의 맞춤형 복지지원체계를 강화하기 위하여 추진하게 됐다.
특히 한국소방공사(주)는 이번 협약을 통해 취약계층들에게 연간 1000만원 상당의 물품을 지원 하기로 했다.
엄한용 한국소방공사㈜대표는 “일회성 기부를 넘어, 실제로 도움이 절실한 가구에 꼭 필요한 지원을 제공한다는 점에서 협약의 의미가 크다”며 “지역사회 안전과 복지 향상을 위해 기업의 사회적 책임을 지속적으로 실천하겠다”고 말했다.
유광수 선암동장은 “지역의 민·관이 협력해 맞춤형 복지 지원체계를 마련하게 되어 매우 의미 있는 일”이라며 “어려운 이웃들을 위한 실질적인 지원 시스템이 안정적으로 정착할 수 있도록 행정복지센터에서도 세심한 관심과 발굴• 연계에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
