“육지사람도 괜찮아”… 달라진 제주도민 인식
긍정 응답 45.6%
이주민을 보는 제주도민의 인식이 크게 달라진 것으로 나타났다. 불과 6년 만에 긍정 응답은 두 배 가까이 늘고, 부정 응답은 절반 이하로 줄었다. 인구 증가에 대한 긍정 답변도 부정을 크게 앞서며, 외부 인구 유입에 대한 수용성이 높아진 것으로 조사됐다.
제주도는 지난 6~7월 한 달간 진행된 사회조사와 중앙부처·제주도의 행정자료를 종합해 총 14개 분야 195개 지표로 구성한 ‘2025 제주의 사회지표’를 24일 발표했다.
조사에 따르면 도내 인구유입을 긍정적으로 보는 도민은 45.6%로, 2019년(24.2%)보다 두 배 가까이 늘었다. 같은 기간 부정 인식은 40.9%에서 17.5%로 크게 줄었다.
이주민에 대한 인식은 2021년까지만 해도 부정(34.6%)이 긍정(31.4%)을 앞서다가, 2022년부터 긍정이 우세해졌다.
긍정 인식은 2022년 34.2%, 2023년 38.9%, 2024년 41.4%, 올해 45.6%로 매년 지속적으로 늘고 있다.
부정 인식은 27.9%, 20.6%, 16.5%, 17.5%로 전반적으로 낮아지고 있다.
인구 유입을 부정적으로 보는 이유에는 변화가 있었다. 지난해와 비교해 ‘주택 및 토지 가격 상승’과 ‘지역주민과의 관계 어려움’은 45.6%에서 27.3%, 12.0%에서 7.0%로 각각 낮아졌다.
‘자연환경 및 생활환경 훼손’은 33.3%에서 46.2%, ‘제주문화 정체성 약화’는 5.4%에서 10.8%, ‘나의 취·창업 기회 축소 우려’는 2.2%에서 5.2%로 오히려 늘었다.
올해 새롭게 조사된 ‘생활인구’ 증가에서도 긍정 인식(46.2%)이 부정(17.8%)보다 높았다. 제주도는 외부 인구 유입에 대한 도민 수용성이 전반적으로 높아지고 있다고 풀이했다.
또 제주 거주 10년 미만 도민의 절반 이상(54.0%)은 ‘제주 생활에 적응했다’고 답했다. ‘적응이 안 된다’는 응답은 15.1%였다.
이들은 제주를 선택한 이유로 ‘자연환경이 좋아서’(69.7%)를 가장 많이 꼽았다. 제주 생활에 적응이 어려운 이유로는 ‘언어, 관습 등 문화’(45.6%)가 가장 높았다.
도민들은 제주도가 집중해야 할 정책으로 ‘청년이 찾는 좋은 일자리 창출’(52.7%)과 ‘도민 누구나 촘촘한 복지’(44.7%)를 선택했다.
도민 삶의 만족도와 행복감은 10점 만점에 6점대를 유지했으나, 전년 대비 소폭 하락했다. ‘자신의 삶 만족도’ 6.41점, ‘지역생활 만족도’ 6.48점, ‘어제 느낀 행복감’ 6.39점으로 전년보다 낮아졌다.
생활환경 만족도는 5점 만점에 3.53점, 문화환경 만족도는 2.96점으로 나타났다.
양기철 제주도 기획조정실장은 “이번 사회지표 결과는 제주의 지속가능한 미래 설계를 위한 중요한 정책적 기초자료”라며“도민 삶의 질 향상을 위한 실효성 있는 정책 수립에 적극 활용하겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
