[단독] 민주당, 통일교 특검 ‘제3자 추천’도 검토…민변 거론
민주당 “여당 추천 고집 안 한다”
국민의힘·개혁신당 제안한 법원행정처 추천은 반대
더불어민주당이 통일교 특검 후보 추천권과 관련해 여당이 추천하는 방안을 고수하지 않겠다는 입장인 것으로 파악됐다. 소속 전·현직 의원들이 통일교 관련 수사를 받는 만큼, 신뢰할 수 있을 만한 제3자 추천 카드도 적극 검토하고 있는 것으로 전해졌다.
24일 국민일보 취재에 따르면 민주당은 통일교 특검 후보 추천 방식을 두고 여당 추천 방식을 포기하고 제3자 추천 방식까지 검토하고 있는 것으로 알려졌다.
다만 앞서 국민의힘과 개혁신당이 제안한 법원행정처 추천 방식의 제3자 추천안은 절대 받을 수 없다는 입장이다. 대신 민변(민주사회를 위한 변호사모임) 등 사법부에 속하지 않는 제3자 추천 카드가 거론되는 것으로 전해졌다.
김병기 민주당 원내대표는 이날 최고위원회의에서 국민의힘과 개혁신당이 제안한 법원행정처 추천 방식에 대해 “지금 뭐 하자는 건가. 사법부가 특검 추천권을 독점한다면 그런 특검을 뭐 하러 하나, 그래서야 국민 신뢰를 얻을 수 있겠나”라고 밝혔다. 그러면서 “법원행정처에서 특검을 추천하라는 건 특검을 하지 말자는 선언과 다름이 없다. 주권자인 국민께서 납득할 수 있는 특검으로 끝까지 갈 것”이라고 예고했다. 다만 아직 후보 추천권에 대한 입장을 구체적으로 밝히진 않았다.
국민의힘과 개혁신당은 전날 통일교 특검법을 공동 발의했다. 법원행정처장(대법관)이 특검 후보 2명을 추천하면 대통령이 1명을 임명케 하는 ‘제3자 추천’ 방식이다.
조국혁신당도 거대 양당의 추천을 배제하는 내용의 자체 특검법안을 발의했다. 혁신당 안은 통일교 의혹과 관계가 없는 비교섭단체 정당 중 의석수가 가장 많은 단체가 특검 후보자를 추천하도록 설계했다. 혁신당이 직접 추천권을 행사하겠다는 취지다.
혁신당까지 민주당 추천권 배제를 요구함녀서 민주당의 선택권이 크게 줄어들었다는 평가가 나온다. 야당의 필리버스터를 강제로 종료시키기 위해 혁신당의 협조가 필수적이기 때문이다. 혁신당이 반대하는 방안을 민주당이 고집할 수 없는 상황이다.
김판 기자 pan@kmib.co.kr
