[속보] 김 총리 “가습기살균제 피해자에 사과…사회적 참사로 규정”
“정부는 참사의 공동 책임자…다시 한 번 사과”
김민석 국무총리가 가습기 살균제 참사 피해자에 사과하며 “사회적 참사로 규정해 국가 책임에 기반한 배상과 지원 체계로 전환하겠다”고 24일 밝혔다.
김 총리는 이날 정부세종청사에서 열린 국가정책조정회의에서 “가습기 살균제 참사 피해자 종합지원 대책과 관련해서는 2024년 6월 국가의 책임을 인정하는 대법원 판결이 최종 확정됐다”며 “정부는 참사의 공동 책임자로서 그 책임을 무겁게 이행하고자 한다”고 말했다. 그러면서 “피해자의 학업, 사회 진출, 일상 회복까지 생애 전주기에 걸친 맞춤형 지원을 실시하겠다”며 가습기 살균제 피해구제법의 전면 개정을 추진하겠다고 밝혔다.
김 총리는 “2006년 원인 모를 폐 손상 환자 발생 이후 2011년 원인 규명까지 수년을 기다려야 했고 그 이후에도 오랜 세월 고통과 불안을 견뎌내셔야 했던 약 6000 명에 이르는 피해자와 가족분들께 다시 한번 깊은 위로와 사과의 말씀을 전한다”며 “피해자의 신뢰를 회복하기 위해서 전 부처가 함께 힘을 합쳐서 노력하겠다”고 했다.
최근 빈번하게 발생 중인 개인정보 유출 사고에 대해 김 총리는 징벌적 과징금 상한을 높여 기업의 책임 경영을 유도해야 한다고 말했다. 그는 “반복적이고 중대한 위반에 대해서는 전체 매출의 10%까지 징벌적 과징금을 도입하고 개인정보 유출 통지 의무를 강화하여 손해배상 청구 피해자의 권리도 함께 알리도록 하겠다”며 “이행 강제금 등 조사의 강제력을 확보하고 피해 회복과 확산 방지를 위한 신속하고 효과적인 제도 개선도 추진하겠다”고 했다.
한편 이날 회의에는 가습기 살균제 참사 피해자 종합지원대책, 개인정보 유출방지 종합 제도 개선방안, 국민불편 민생규제 개선방안, 제4차 어촌·어항 발전 기본계획 등이 안건으로 올랐다.
