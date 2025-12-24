2026시즌 KLPGA투어, 사상 최대 규모로 치러져…31개 대회·총상금 347억원
대회당 평균 상금액 11.2억원
모든 대회 총상금 10억원 돌파
2026시즌 KLPGA투어는 31개 대회, 총상금 347억원 규모로 열린다.
KLPGA가 24일 발표한 내년 시즌 일정에 따르면 네년 3월 태국 방콕 인근에서 열리는 신설 개막전을 시작으로 11월까지 총 31개 대회로 치러진다. 총상금은 347억 원, 대회당 평균 상금은 약 11억2000만 원으로 역대 최대 규모다.
31개 대회, 총상금 346억 원이었던 작년에 비해 총상금액이 1억 원 증가했다.
2026시즌에는 총 4개 대회가 신설됐다. 시즌 개막전은 총상금 12억 원 규모로 태국에서 열리는 ‘000 챔피언십’이다. 국내 개막전은 역시 신설대회인 총상금 10억 원 규모의 ‘더 시에나 오픈(가칭)’이 열린다.
4월 마지막 주에는 총상금 12억 원 규모의 DB 위민스 챔피언십(가칭), 10월에는 ‘000 오픈’이 개최된다.
넥센·세인트나인 Masters 2026은 지난해 총상금 9억 원에서 1억 원이 증액돼 10억 원으로 편성됐다. 셀트리온 퀸즈 마스터즈는 지난해 12억 원에서 3억 원이 증액돼 총상금이 15억 원이다.
이외에도 일부 스폰서가 상금 증액을 계획하고 있는 대회가 다수 있어 내년 KLPGA투어의 총상금 규모는 더욱 확대될 것으로 예상된다.
KLPGA투어 최고 전통인 KLPGA 챔피언십은 2026시즌부터 BC카드·한경 KLPGA 챔피언십(총상금 15억 원)으로 새롭게 출발한다.
KLPGA 김상열 회장은 “2026시즌 KLPGA투어 일정을 발표하게 되어 뜻깊게 생각한다. 한국여자골프의 발전을 위해 대회 개최를 결정해 주신 모든 스폰서 분들과 투어를 응원해 주시는 골프 팬 여러분께 감사드린다”며 “KLPGA는 앞으로도 선수들이 최상의 환경에서 기량을 발휘할 수 있도록 최선을 다하겠다. 오는 3월 개막하는 2026시즌 KLPGA투어에도 많은 관심과 성원을 부탁드린다”고 덧붙였다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
