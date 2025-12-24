엔씨소프트, 연말 맞이 엔씨패밀리존 'PC 게임방 페스티벌' 진행
엔씨소프트가 연말을 맞아 2026년 1월 14일까지 엔씨패밀리존(NCFZ) ‘PC 게임방 페스티벌’을 진행한다.
모든 이용자는 엔씨패밀리존에서 엔씨(NC) MMORPG(리니지, 리니지2, 아이온, 리니지M, 리니지2M, TL, BNS NEO, 아이온2 등), 통합 게임 플랫폼 ‘퍼플(PURPLE)’에서 서비스하는 고전 RPG(어스토니시아 스토리, 환세취호전 플러스), 애니메이션 OTT 서비스(라프텔)를 즐기고 누적 플레이∙시청 시간에 따라 이벤트에 응모할 수 있다.
추첨을 통해 선정된 이용자는‘어스토니시아 스토리’ 퍼플 한정판 및 디지털 할인 쿠폰, ‘환세취호전 플러스’ 디지털 할인 쿠폰, 만화책(유유백서, 슬램덩크) 세트 등을 선물 받는다.
엔씨패밀리존 ‘PC 게임방 페스티벌’에 대한 자세한 내용은 플레이엔씨 홈페이지에서 확인할 수 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사