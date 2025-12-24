1100억원 규모 폰지사기 의혹…서정아트센터 대표 구속
미술품 투자를 미끼로 고수익을 보장하겠다며 1100억 원대 투자금을 가로챈 이른바 ‘아트테크(Art-Tech)’ 사기 혐의를 받는 유명 갤러리 대표가 경찰에 붙잡혔다.
24일 경찰에 따르면 서울경찰청 형사기동대는 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 및 유사수신행위 위반 등 혐의로 서정아트센터 대표 이모씨를 지난 22일 구속했다.
이씨는 투자자들에게 미술 작품을 구매해 갤러리에 위탁하면 전시, 협찬 등을 통해 수익을 내 매달 0.8~1% 안팎(연 10~12%)의 정산금을 지급하겠다고 속여 투자금을 모은 혐의를 받는다.
피해자는 약 800명으로 피해 규모는 1100억원에 달하는 것으로 파악됐다. 이씨는 계약 기간 종료 후 작품이 팔리지 않으면 갤러리 측이 이를 다시 매입해 원금을 보장해주겠다고 약속했으나 이행되지 않았다.
해당 갤러리는 지난 5월부터 자금난을 이유로 투자자들에게 수익금 지급을 중단하고 원금 반환을 차일피일 미뤄왔다.
이에 피해자들의 고소로 경찰은 지난 6월 서울 강남구에 있는 갤러리 본사와 수장고, 이씨의 자택 등을 압수수색한 바 있다.
