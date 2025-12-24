시사 전체기사

세라젬, 고객 대상 'AI 피팅 콘테스트' 1등작 전시

입력:2025-12-24 10:28
이경수 대표, 고객 AI 디자인 참여 효과 설명
파우제 M8 Fit 사이드 커버 디자인 공모전 완료
야구공 콘셉트 1등작, 웰스토어에 전시 결정

경기도 용인시 기흥구에 위치한 ‘웰스토어 용인기흥점’에서 야구공을 콘셉트로 한 세라젬 ‘파우제 M8 Fit AI 피팅 콘테스트’ 1등 수상작을 모델들이 체험하고 있는 모습 (사진제공=세라젬)

세라젬(대표이사 사장 이경수)은 휴식가전 ‘파우제 M8 Fit’을 주제로 한 고객 참여형 이벤트 ‘AI 피팅 콘테스트’를 성료하고, 1등 수상작을 갤러리형 스토어 ‘웰스토어 용인기흥점’에 전시한다고 24일 밝혔다.
이번 콘테스트는 생성형 AI를 활용해 고객이 파우제 M8 Fit의 사이드 커버 디자인을 직접 제작하며 제품의 ‘파우제 피팅 서비스’를 직관적으로 체험할 수 있도록 기획됐다. 1등 수상작은 ‘야구공’을 콘셉트로 한 디자인으로, KBO 포스트시즌과 맞물린 시기성과 글러브 형태의 디테일이 높은 평가를 받았다.

