경기도, 외국인 아동 취학 안내 확대…20개 언어로 안내문 발송
경기도가 전국 최초로 20개 언어로 제작한 안내장을 활용해 등록 외국인 아동의 초등학교 입학을 전 시·군에서 지원한다.
경기도와 31개 시·군은 2026학년도 초등학교 입학 대상인 만 6세 등록 외국인 아동 3629명이 거주하는 가구를 대상으로 20개 언어로 번역한 입학 안내문을 제작·발송한다고 24일 밝혔다. 이는 언어와 제도 이해 부족으로 취학 절차를 놓치는 사례를 줄이기 위한 조치다.
외국인 아동은 내국인과 달리 의무교육 대상이 아니고 주민등록이 되어 있지 않아 지자체의 취학 통지가 이뤄지지 않는다. 이로 인해 외국인 부모가 입학 시기와 절차를 알지 못해 자녀가 미입학 상태로 방치되는 문제가 지속적으로 제기돼 왔다.
도는 취학 사각지대 해소를 위해 법무부로부터 취학 대상 외국인 아동 현황 자료를 제공받아 교육청, 시·군과 협력해 안내를 추진하고 있다. 지난해에는 광역자치단체 최초로 21개 시·군이 참여해 2037명을 대상으로 시범 안내를 실시했으며, 올해는 31개 모든 시·군으로 확대했다.
안내문은 중국어, 베트남어, 필리핀어, 러시아어, 우즈베키스탄어 등 외국인 가정의 주요 사용 언어 20개로 번역됐다. 도는 안내장을 각 가정에 우편 발송하고, 통역이 필요한 경우 경기도 이민사회 통합지원센터와 다누리 콜센터를 연계해 외국어 상담도 제공할 예정이다.
김성환 도 이민사회지원과장은 “외국인 아동 취학 안내는 그동안 누가, 어떻게 안내해야 하는지가 불분명했던 영역을 제도적으로 보완하는 의미 있는 사업”이라며 “외국인 아동도 우리 사회가 키워야 하는 우리 아이라는 점에서 아동의 학습권과 발달권을 보호하고, 장기적으로는 사회통합을 촉진하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
